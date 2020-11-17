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استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ وإصابة 3 مدنيين

مصادر بـ"البنتاجون" قالت إن مصدرها تنظيمات موالية لإيران

كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.

وتفصيلاً، ذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.


وفعّلت السفارة الأميركية في بغداد، منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الصواريخ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ وإصابة 3 مدنيين
سبق

كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.

وتفصيلاً، ذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.


وفعّلت السفارة الأميركية في بغداد، منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الصواريخ.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:38 PM

استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ وإصابة 3 مدنيين

مصادر بـ"البنتاجون" قالت إن مصدرها تنظيمات موالية لإيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.

وتفصيلاً، ذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.


وفعّلت السفارة الأميركية في بغداد، منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الصواريخ.

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