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شرطة جدة تطرح وظائف "عُمد" شاغرة لحملة الثانوية فما أعلى

للعارفين بأحوال سكان الأحياء.. والإقامة بها طيلة شغل الوظيفة

أعلنت شرطة محافظة جدة عن توفّر وظائف شاغرة لديها بمسمّى عمدة لعدد من الأحياء، ابتداءً من يوم الأحد القادم، ولمدة 30 يومًا، داعيًة من تتوفّر فيه الشروط، للتقدّم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بالشرطة. وذلك بناءً على توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت في إعلانها الذي زوّدت "سبق" بصورة منه، أن الوظائف الشاغرة بمسمى عمدة لأحياء "الربوة الشمالي، والشرفية، والعدل" ستكون على المرتبة السابعة، بينما حي "المحمدية الشرقية"، سيكون على مرتبة 33، وأخيرًا "حي النسيم" ستكون على مرتبة 32".

وأضافت: الشروط الواجب توفّرها للوظائف، تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً، ولا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون من سكان الحي، ومقيمًا فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

وأردفت: الشروط تشمل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحدٍ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى، وأن يكون لائقًا طبيًا، وحسن السيرة والسلوك، ومِن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والإستقامة وحسن الخلق، وأخيرًا أن تتوفّر لديه شروط الوظيفة، وأن يكون الحد الأدنى لشغلها "الثانوية العامة + خبرة تعادل المرتبة.

ودعت الشرطة، في إعلانها من تتوفّر فيه الشروط المطلوبة إلى التقدّم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة، وتحديدًا "إدارة شرطة محافظة جدة، قاعة الاجتماعات – الدور الرابع"، مصطحبًا معه الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال المدنية في مدة أقصاها 30 يومًا، ابتداءً من تاريخ يوم الأحد المقبل 13 رجب 1441هـ، ولن يُنظر لأي طلب بعد انتهاء المدة المحددّة للإعلان.

شرطة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة جدة تطرح وظائف "عُمد" شاغرة لحملة الثانوية فما أعلى
سبق

أعلنت شرطة محافظة جدة عن توفّر وظائف شاغرة لديها بمسمّى عمدة لعدد من الأحياء، ابتداءً من يوم الأحد القادم، ولمدة 30 يومًا، داعيًة من تتوفّر فيه الشروط، للتقدّم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بالشرطة. وذلك بناءً على توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت في إعلانها الذي زوّدت "سبق" بصورة منه، أن الوظائف الشاغرة بمسمى عمدة لأحياء "الربوة الشمالي، والشرفية، والعدل" ستكون على المرتبة السابعة، بينما حي "المحمدية الشرقية"، سيكون على مرتبة 33، وأخيرًا "حي النسيم" ستكون على مرتبة 32".

وأضافت: الشروط الواجب توفّرها للوظائف، تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً، ولا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون من سكان الحي، ومقيمًا فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

وأردفت: الشروط تشمل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحدٍ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى، وأن يكون لائقًا طبيًا، وحسن السيرة والسلوك، ومِن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والإستقامة وحسن الخلق، وأخيرًا أن تتوفّر لديه شروط الوظيفة، وأن يكون الحد الأدنى لشغلها "الثانوية العامة + خبرة تعادل المرتبة.

ودعت الشرطة، في إعلانها من تتوفّر فيه الشروط المطلوبة إلى التقدّم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة، وتحديدًا "إدارة شرطة محافظة جدة، قاعة الاجتماعات – الدور الرابع"، مصطحبًا معه الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال المدنية في مدة أقصاها 30 يومًا، ابتداءً من تاريخ يوم الأحد المقبل 13 رجب 1441هـ، ولن يُنظر لأي طلب بعد انتهاء المدة المحددّة للإعلان.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:09 PM

شرطة جدة تطرح وظائف "عُمد" شاغرة لحملة الثانوية فما أعلى

للعارفين بأحوال سكان الأحياء.. والإقامة بها طيلة شغل الوظيفة

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عمر السبيعي - جدة
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أعلنت شرطة محافظة جدة عن توفّر وظائف شاغرة لديها بمسمّى عمدة لعدد من الأحياء، ابتداءً من يوم الأحد القادم، ولمدة 30 يومًا، داعيًة من تتوفّر فيه الشروط، للتقدّم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بالشرطة. وذلك بناءً على توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت في إعلانها الذي زوّدت "سبق" بصورة منه، أن الوظائف الشاغرة بمسمى عمدة لأحياء "الربوة الشمالي، والشرفية، والعدل" ستكون على المرتبة السابعة، بينما حي "المحمدية الشرقية"، سيكون على مرتبة 33، وأخيرًا "حي النسيم" ستكون على مرتبة 32".

وأضافت: الشروط الواجب توفّرها للوظائف، تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً، ولا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون من سكان الحي، ومقيمًا فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه، على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

وأردفت: الشروط تشمل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحدٍ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى، وأن يكون لائقًا طبيًا، وحسن السيرة والسلوك، ومِن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والإستقامة وحسن الخلق، وأخيرًا أن تتوفّر لديه شروط الوظيفة، وأن يكون الحد الأدنى لشغلها "الثانوية العامة + خبرة تعادل المرتبة.

ودعت الشرطة، في إعلانها من تتوفّر فيه الشروط المطلوبة إلى التقدّم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة، وتحديدًا "إدارة شرطة محافظة جدة، قاعة الاجتماعات – الدور الرابع"، مصطحبًا معه الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال المدنية في مدة أقصاها 30 يومًا، ابتداءً من تاريخ يوم الأحد المقبل 13 رجب 1441هـ، ولن يُنظر لأي طلب بعد انتهاء المدة المحددّة للإعلان.

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