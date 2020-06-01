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تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

لترتفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 11503 حالات

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11503 حالات.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 271 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
سبق

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11503 حالات.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 271 حالة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:49 AM

تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

لترتفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 11503 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11503 حالات.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 271 حالة.

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