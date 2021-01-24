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كم يومًا يتبقى على انتهاء موسم شدة البرد؟.. "الزعاق" يجيب

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وموعد اعتدال الأجواء.

وأشار "الزعاق" إلى أن يوم أمس الأحد انتصف موسم الشبط، واليوم الاثنين هو أول شباط الثاني "البلدة"، وبرده أخف من الأول.

وعن موعد اعتدال الأجواء وتوديع موسم البرد الشديد قال: بعد 13 يومًا نودع موسم شدة البرد، ويحل الاعتدال بما يسمى العقارب، الذي لا يخلو من لسعات برد خاطفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم يومًا يتبقى على انتهاء موسم شدة البرد؟.. "الزعاق" يجيب
سبق

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وموعد اعتدال الأجواء.

وأشار "الزعاق" إلى أن يوم أمس الأحد انتصف موسم الشبط، واليوم الاثنين هو أول شباط الثاني "البلدة"، وبرده أخف من الأول.

وعن موعد اعتدال الأجواء وتوديع موسم البرد الشديد قال: بعد 13 يومًا نودع موسم شدة البرد، ويحل الاعتدال بما يسمى العقارب، الذي لا يخلو من لسعات برد خاطفة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:20 AM

كم يومًا يتبقى على انتهاء موسم شدة البرد؟.. "الزعاق" يجيب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,153

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وموعد اعتدال الأجواء.

وأشار "الزعاق" إلى أن يوم أمس الأحد انتصف موسم الشبط، واليوم الاثنين هو أول شباط الثاني "البلدة"، وبرده أخف من الأول.

وعن موعد اعتدال الأجواء وتوديع موسم البرد الشديد قال: بعد 13 يومًا نودع موسم شدة البرد، ويحل الاعتدال بما يسمى العقارب، الذي لا يخلو من لسعات برد خاطفة.

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