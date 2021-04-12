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مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد

فرضت تدابير احترازية بينها تحديد مدى زمني واستمرار غلق أماكن الوضوء

تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، خاصة لصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أعلنت 8 دول، هي (السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر) السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، حسب "روسيا اليوم".

وأعلنت 5 دول، هي (المغرب وتونس وقطر وسلطنة عُمان والأردن) عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 إبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار الجائحة فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية، تشمل المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد
سبق

تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، خاصة لصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أعلنت 8 دول، هي (السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر) السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، حسب "روسيا اليوم".

وأعلنت 5 دول، هي (المغرب وتونس وقطر وسلطنة عُمان والأردن) عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 إبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار الجائحة فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية، تشمل المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:32 AM

مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد

فرضت تدابير احترازية بينها تحديد مدى زمني واستمرار غلق أماكن الوضوء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، خاصة لصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أعلنت 8 دول، هي (السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر) السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، حسب "روسيا اليوم".

وأعلنت 5 دول، هي (المغرب وتونس وقطر وسلطنة عُمان والأردن) عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 إبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار الجائحة فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية، تشمل المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.

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