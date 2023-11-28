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بعد تسلل "أوميكرون" إليها .. بريطانيا تشدد قيود "كورونا" على الوافدين

ألزمتهم بحجر صحي إلى إجراء فحص بنتيجة سلبية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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بعد تسلل "أوميكرون" إليها .. بريطانيا تشدد قيود "كورونا" على الوافدين
سبق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:47 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:36 AM

بعد تسلل "أوميكرون" إليها .. بريطانيا تشدد قيود "كورونا" على الوافدين

ألزمتهم بحجر صحي إلى إجراء فحص بنتيجة سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,515

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".

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