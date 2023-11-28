أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون. وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".

بعد تسلل "أوميكرون" إليها .. بريطانيا تشدد قيود "كورونا" على الوافدين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27 أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.



وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 08:47 PM

اخر تعديل 28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 12:36 AM

بعد تسلل "أوميكرون" إليها .. بريطانيا تشدد قيود "كورونا" على الوافدين ألزمتهم بحجر صحي إلى إجراء فحص بنتيجة سلبية





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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.



وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".