شاهد بالفيديو.. ولي العهد يتوقف ليبادل أحد المشجعين التحية خلال حضوره موقع سباق فورمولا1

التقطت عدسات الكاميرا مشهدًا عفويًّا لولي العهد أثناء توقُّفه لتحية أحد المشاهدين في حلبة جدة لسباق الجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1.

ويظهر في المقطع الذي تداوله المغردون على "تويتر" الأمير محمد بن سلمان أثناء سيره على أرضية المضمار الذي يستضيف السباق المثير، ويحييه أحد المشجعين الذين اصطفوا في المدرجات لمشاهدة المنافسة الرياضية؛ فتوقف الأمير بشكل عفوي؛ ليبادله التحية والسلام.

وانطلقت منافسات السباق، الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقًا، يمثلون 10 فِرق.