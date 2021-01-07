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فيديو.. "شؤون المسجد النبوي": ألف لتر من مياه زمزم توزع يومياً

الأحمدي: قبل التعبئة يتم التعقيم والتأكد من سلامة المياه عبر التقارير المختبرية

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا بتكثيف توزيع مياه الزمزم على المصلين وقاصدي المسجد النبوي.
وأكد بكر الأحمدي مدير إدارة السقيا خلال حديثه لقناة "الإخبارية" أنه يتم توزيع مياه الزمزم على المصلين في المسجد النبوي من خلال حقائب محمولة، إضافة لتوزيع عبوات المياه الصحية داخل المسجد النبوي الشريف.
وأضاف: قبل بدء تعبئة الحافظات المحمولة على الظهر يتم التأكد من خلال الفحص والتعقيم إضافة لتعقيم الحافظات المحمولة على الظهر وتقيد العاملين بالاشتراطات الصحية والاحترازية .
وأشار الأحمدي الى أن سعة كل حافظة ١٠ لترات، ويتم توزيع المياه قبل كل صلاة بعدد ٢٥ حافظة بمعدل يومي ١٠٠٠ لتر، ويبلغ عدد العاملين في إدارة السقيا ٣٠٠ عامل إضافة إلى المراقبين والموظفين والجميع مدربون لهذه الخدمة.
وختم الأحمدي حديثه قائلا: قبل التعبئة يتم تعقيم مياه زمزم والتأكد من سلامة المياه عبر التقارير المختبرية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "شؤون المسجد النبوي": ألف لتر من مياه زمزم توزع يومياً
سبق

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا بتكثيف توزيع مياه الزمزم على المصلين وقاصدي المسجد النبوي.
وأكد بكر الأحمدي مدير إدارة السقيا خلال حديثه لقناة "الإخبارية" أنه يتم توزيع مياه الزمزم على المصلين في المسجد النبوي من خلال حقائب محمولة، إضافة لتوزيع عبوات المياه الصحية داخل المسجد النبوي الشريف.
وأضاف: قبل بدء تعبئة الحافظات المحمولة على الظهر يتم التأكد من خلال الفحص والتعقيم إضافة لتعقيم الحافظات المحمولة على الظهر وتقيد العاملين بالاشتراطات الصحية والاحترازية .
وأشار الأحمدي الى أن سعة كل حافظة ١٠ لترات، ويتم توزيع المياه قبل كل صلاة بعدد ٢٥ حافظة بمعدل يومي ١٠٠٠ لتر، ويبلغ عدد العاملين في إدارة السقيا ٣٠٠ عامل إضافة إلى المراقبين والموظفين والجميع مدربون لهذه الخدمة.
وختم الأحمدي حديثه قائلا: قبل التعبئة يتم تعقيم مياه زمزم والتأكد من سلامة المياه عبر التقارير المختبرية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:56 AM

فيديو.. "شؤون المسجد النبوي": ألف لتر من مياه زمزم توزع يومياً

الأحمدي: قبل التعبئة يتم التعقيم والتأكد من سلامة المياه عبر التقارير المختبرية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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قامت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا بتكثيف توزيع مياه الزمزم على المصلين وقاصدي المسجد النبوي.
وأكد بكر الأحمدي مدير إدارة السقيا خلال حديثه لقناة "الإخبارية" أنه يتم توزيع مياه الزمزم على المصلين في المسجد النبوي من خلال حقائب محمولة، إضافة لتوزيع عبوات المياه الصحية داخل المسجد النبوي الشريف.
وأضاف: قبل بدء تعبئة الحافظات المحمولة على الظهر يتم التأكد من خلال الفحص والتعقيم إضافة لتعقيم الحافظات المحمولة على الظهر وتقيد العاملين بالاشتراطات الصحية والاحترازية .
وأشار الأحمدي الى أن سعة كل حافظة ١٠ لترات، ويتم توزيع المياه قبل كل صلاة بعدد ٢٥ حافظة بمعدل يومي ١٠٠٠ لتر، ويبلغ عدد العاملين في إدارة السقيا ٣٠٠ عامل إضافة إلى المراقبين والموظفين والجميع مدربون لهذه الخدمة.
وختم الأحمدي حديثه قائلا: قبل التعبئة يتم تعقيم مياه زمزم والتأكد من سلامة المياه عبر التقارير المختبرية.

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