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القيادة تهنئ رئيسة سلوفاكيا بفوزها في الانتخابات الرئاسية

تمنّت لها النجاح وللشعب الصديق مزيداً من التقدم والرقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لزوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لـ"كابوتوفا" بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيسة سلوفاكيا بفوزها في الانتخابات الرئاسية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لزوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لـ"كابوتوفا" بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:47 PM

القيادة تهنئ رئيسة سلوفاكيا بفوزها في الانتخابات الرئاسية

تمنّت لها النجاح وللشعب الصديق مزيداً من التقدم والرقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لزوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية السلوفاكية.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لـ"كابوتوفا" بهذه المناسبة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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