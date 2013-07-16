"قرار فتح المحلات طوال اليوم" ينعكس إيجابًا على المنظومة الاقتصادية.. و"ابن جمعة": سيضيف قيمة اقتصادية

جاء قرار فتح المحلات طوال اليوم في بعض المناشط التجارية بما يحدده وزير البلديات، تفعيلًا للخطة الوطنية ٢٠٣٠ الرامية لصناعة اقتصاد مستدام يستطيع التكيّف مع الظروف المحيطة، تُغذيه روافد اقتصادية وتجارية متعددة، خاصة في المجالات غير النفطية؛ ما ينعكس على معدلات البطالة بين الشباب والشابات السعوديات؛ فتخفيض أعداد المتعطّلين عن العمل إحدى ركائز الرؤية التي تضع ذلك الهم على صدر قائمتها؛ فالهدف رفع معدلات التوظيف، وخلق فرص وظيفية برواتب جيدة.

وسارعت السعودية في السنوات الأخيرة إلى توطين بعض القطاعات، وتسعى حاليًا لخلق فرص وظيفية أخرى في قطاعاتٍ جديدة بغربلة الاقتصاد وتغيير الأنظمة التجارية التقليدية، بما يتوافق مع المرحلة، كقرار السماح للمحلات التجارية بمزاولة البيع طوال الوقت، وهذا بلا شك سيسهم في النمو الاقتصادي، ويدعم رواد الأعمال بالدخول لسوق العمل وعقد الشراكات مع القطاع الحكومي.

ولذلك القرار أوجه إيجابية ليست بمعزلٍ عن الأهداف العريضة التي تعلنها الدولة، وهي: رفع الناتج المحلي وتقليص البطالة، كما أن للقرار جوانب اجتماعية؛ فهو ليس في جوهره "اقتصاديًّا فقط"، بل يخدم بعض القطاعات التي يحتاجها المستهلك كالصيدليات مثلًا، ويعفيها من المقابل المالي حسبما جاء في نص القرار، وهذا ملمس جيد استشعرته الدولة في ضرورة فتح بعض المناشط خدمة للمواطن والمقيم، كما سيعمل على تنشيط الحركة داخل الأسواق، ويمتد لتحسين النمو، وينهض بالمنظومة الاقتصادية في كل مساراتها.

ومن جانبه علّق عضو الشورى الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: "هناك أنشطة إذا ما أرادت تفتح ٢٤ ساعة، فعليها أن تدفع مقابلًا ماليًّا، وهذا يدعم الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهناك أنشطة في غاية الأهمية، ولن تدفع رسومًا بما تقتضيه الحاجة أو يعود لطبيعة أعمالها".



وأشار إلى أن "من المنافع معظم سكان المملكة من الشباب وهم يرغبون في أن تكون المطاعم ومحال القهوة ومحلات أخرى مفتوحة طوال الوقت، خاصة أوقات الإجازات؛ وهذا يعني زيادة إنفاقهم على المنتجات أو الخدمات، وهو ما يضيف قيمة اقتصادية لهذه الأنشطة، وكذلك مساهمتها في رفع إجمالي الناتج المحلي، ويفتح الفرصة لرواد الأعمال لبدء أنشطة جديدة تتناسب مع هذا القرار".

واختتم قائلًا: "هذا سينعكس إيجابًا على معدل توظيف السعوديين، سواء كان العمل جزئيًّا أو مؤقتًا أو دوامًا كاملًا؛ أي بمنح الشباب خيارات إضافية وفرص عمل جديدة، وهذا القرار سينعكس على زيادة الأنشطة التجارية ومبيعاتها، وعلى إيرادات الدولة، وعلى خفض معدل البطالة".

