"صحة جدة" عن هروب مريض نفسياً: كان في الانتظار واختفى بعد وصوله الاستقبال

أكدت أنه لم يكن في حالة تهيّج وليس لديه ملف بالمستشفى

أكدت "صحة جدة" أن المريض نفسياً الذي هرب من مستشفى الصحة النفسية الخميس الماضي، كان في صالة الانتظار بعد توجيه من قِبل المختصين في قسم الطوارئ، وعند فتح ملف له اختفى عن الأنظار هو ومرافقه.

وقالت "صحة جدة" في ردّها على الحادثة: "حضر المستفيد لقسم الطوارئ يوم الخميس الموافق ٢٦/ ٦/ ١٤٤١هـ تمام الساعة ١٢:٥٠ ظهراً، مع أحد أقاربه، ولم يتم الكشف عليه أو عرضه على طبيب الطوارئ، مع العلم بأنه حضر مع قريبه الذي أفاد عن سبب إحضاره أنه لاحظ عليه حركة كثيرة وأنه فاعل خير، عندها تم توجيههم للانتظار من قبل التمريض لحين فتح ملف له، وعند فتح ملف طوارئ لم يكن موجوداً ولا حتى قريبه، ولم يتم طلب أي دعم من قبل ذويه للعاملين بقسم الطوارئ".

وأضافت: "الحالة لم تكن طارئة، ولم يكن في حالة تهيّج، كما أنه ليس مريضاً سابقاً، وليس لديه ملف بالمستشفى".

وكان ذوو مريض نفسياً ناشدوا عبر "سبق" في خبر نُشر صباح اليوم تحت عنوان "الأمن يكثّف البحث.. هروب مريض نفسياً من نفسية جدة وأسرته تناشد"، جاء فيه أن أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة، تواصل بحثها عنه منذ الخميس الماضي، بعد أن تمّ إيداعه طوارئ المستشفى من قِبل أسرته، ولاذ بالفِرار دون معرفة وجهته.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، من أسرة المريض الذي يُدعى "عبدالمعطي مقنع العمري"، فقد دخل المستشفى يوم الخميس الماضي، عندما أودعته أسرته طوارئ مستشفى الأمراض النفسية بجدة، بعد أن اشتدّ عليه مرضه بداعي علاجه، حيث لاذ بالفِرار من المستشفى في اليوم نفسه، ولا يزال في قائمة المفقودين.

وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وتمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف بحثها عنه، في حين لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وناشدت أسرته مَن يملك معلومات عن مريضها، أو يتعرّف عليه أن يتواصل معها على الرقمين (0560220557)، (0580325479)، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.