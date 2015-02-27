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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:22 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

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