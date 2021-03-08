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"صحة الشرقية" تواصل جهودها في تكثيف الرقابة لرصد احترازات كورونا

عدد الزيارات التراكمي منذ بدء الرصد في يوليو الماضي بلغ 2644 زيارة

استمرت فِرق الرصد بالصحة العامة بالشرقية في الزيارات اليومية لرصد السلوكيات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لكورونا. وبلغ عدد زيارات الفرق خلال الأسبوع الماضي ٩٧ زيارة؛ وبذلك يكون عدد الزيارات التراكمي منذ بدء الرصد في يوليو الماضي ٢٦٤٤ زيارة.

وشاركت الصحة العامة في رالي المنطقة الشرقية الدولي الثالث الذي أقيم من ٤-٦ مارس٢٠٢١ من خلال إجراء فحص كورونا لأكثر من ٢٠٠ مشارك في السباق من داخل وخارج السعودية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المتسابقين.

ومن جانب آخر، تمت مصادرة وإتلاف طن ونصف الطن من مادة التنباك في مدينة الجبيل، و١٥٠ كيلو من المادة نفسها و٢٥٠كيلو من مادة المعسل المخالف للمواصفات في مدينة الخُبر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية التي يرأسها ممثل الصحة العامة.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفِرق الرقابية لمتابعة الالتزام بإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

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"صحة الشرقية" تواصل جهودها في تكثيف الرقابة لرصد احترازات كورونا
سبق

استمرت فِرق الرصد بالصحة العامة بالشرقية في الزيارات اليومية لرصد السلوكيات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لكورونا. وبلغ عدد زيارات الفرق خلال الأسبوع الماضي ٩٧ زيارة؛ وبذلك يكون عدد الزيارات التراكمي منذ بدء الرصد في يوليو الماضي ٢٦٤٤ زيارة.

وشاركت الصحة العامة في رالي المنطقة الشرقية الدولي الثالث الذي أقيم من ٤-٦ مارس٢٠٢١ من خلال إجراء فحص كورونا لأكثر من ٢٠٠ مشارك في السباق من داخل وخارج السعودية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المتسابقين.

ومن جانب آخر، تمت مصادرة وإتلاف طن ونصف الطن من مادة التنباك في مدينة الجبيل، و١٥٠ كيلو من المادة نفسها و٢٥٠كيلو من مادة المعسل المخالف للمواصفات في مدينة الخُبر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية التي يرأسها ممثل الصحة العامة.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفِرق الرقابية لمتابعة الالتزام بإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
11:22 PM

"صحة الشرقية" تواصل جهودها في تكثيف الرقابة لرصد احترازات كورونا

عدد الزيارات التراكمي منذ بدء الرصد في يوليو الماضي بلغ 2644 زيارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استمرت فِرق الرصد بالصحة العامة بالشرقية في الزيارات اليومية لرصد السلوكيات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لكورونا. وبلغ عدد زيارات الفرق خلال الأسبوع الماضي ٩٧ زيارة؛ وبذلك يكون عدد الزيارات التراكمي منذ بدء الرصد في يوليو الماضي ٢٦٤٤ زيارة.

وشاركت الصحة العامة في رالي المنطقة الشرقية الدولي الثالث الذي أقيم من ٤-٦ مارس٢٠٢١ من خلال إجراء فحص كورونا لأكثر من ٢٠٠ مشارك في السباق من داخل وخارج السعودية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المتسابقين.

ومن جانب آخر، تمت مصادرة وإتلاف طن ونصف الطن من مادة التنباك في مدينة الجبيل، و١٥٠ كيلو من المادة نفسها و٢٥٠كيلو من مادة المعسل المخالف للمواصفات في مدينة الخُبر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك من خلال الجولات الرقابية المستمرة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية التي يرأسها ممثل الصحة العامة.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفِرق الرقابية لمتابعة الالتزام بإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

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