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بالصور.. القطاعات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت جولات ميدانية على الأسواق والحدائق العامة والمحالّ التجارية والمطاعم

تابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم اليوم خلال جولاتها الميدانية التي تأتي ضمن أعمال لجنة الطوارئ العليا برئاسة أمير منطقة القصيم لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحالّ التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

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بالصور.. القطاعات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

تابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم اليوم خلال جولاتها الميدانية التي تأتي ضمن أعمال لجنة الطوارئ العليا برئاسة أمير منطقة القصيم لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحالّ التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
10:19 AM

بالصور.. القطاعات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت جولات ميدانية على الأسواق والحدائق العامة والمحالّ التجارية والمطاعم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم اليوم خلال جولاتها الميدانية التي تأتي ضمن أعمال لجنة الطوارئ العليا برئاسة أمير منطقة القصيم لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحالّ التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم، بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

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