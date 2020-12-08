النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادفة تُنقذ طفلة تعرّضت لأزمة صحية على طائرة بجازان

التدخل الفوري من طبيب وممرضة أسهم في استقرار الحالة

تعرّضت طفلة، اليوم الثلاثاء، لنوبة صحية في أثناء رحلة الخطوط السعودية رقم SV 1764 من جازان إلى الرياض، وتصادف وجود طبيب وممرضة على متن الرحلة بعد نداءٍ أطلقه طاقم الطائرة عن حالة طارئة؛ ليسهما في استقرار حالتها حتى هبوط الطائرة.

في التفاصيل، أعلن كابتن الطائرة المتجهة من جازان إلى الرياض، وجود حالة طارئة بالطائرة، وعلى الفور بادر الطبيب (سوداني الجنسية) أمين شاني؛ بالتعريف بنفسه، وكذلك الممرضة السعودية نوال سليمان؛ وقاما بمباشرة الحالة وعمل اللازم لها؛ ما أسهم في استقرارها حتى هبوط الطائرة؛ لتنقل المريضة عبر الإسعاف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادفة تُنقذ طفلة تعرّضت لأزمة صحية على طائرة بجازان
سبق

تعرّضت طفلة، اليوم الثلاثاء، لنوبة صحية في أثناء رحلة الخطوط السعودية رقم SV 1764 من جازان إلى الرياض، وتصادف وجود طبيب وممرضة على متن الرحلة بعد نداءٍ أطلقه طاقم الطائرة عن حالة طارئة؛ ليسهما في استقرار حالتها حتى هبوط الطائرة.

في التفاصيل، أعلن كابتن الطائرة المتجهة من جازان إلى الرياض، وجود حالة طارئة بالطائرة، وعلى الفور بادر الطبيب (سوداني الجنسية) أمين شاني؛ بالتعريف بنفسه، وكذلك الممرضة السعودية نوال سليمان؛ وقاما بمباشرة الحالة وعمل اللازم لها؛ ما أسهم في استقرارها حتى هبوط الطائرة؛ لتنقل المريضة عبر الإسعاف.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:59 AM

مصادفة تُنقذ طفلة تعرّضت لأزمة صحية على طائرة بجازان

التدخل الفوري من طبيب وممرضة أسهم في استقرار الحالة

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,181

تعرّضت طفلة، اليوم الثلاثاء، لنوبة صحية في أثناء رحلة الخطوط السعودية رقم SV 1764 من جازان إلى الرياض، وتصادف وجود طبيب وممرضة على متن الرحلة بعد نداءٍ أطلقه طاقم الطائرة عن حالة طارئة؛ ليسهما في استقرار حالتها حتى هبوط الطائرة.

في التفاصيل، أعلن كابتن الطائرة المتجهة من جازان إلى الرياض، وجود حالة طارئة بالطائرة، وعلى الفور بادر الطبيب (سوداني الجنسية) أمين شاني؛ بالتعريف بنفسه، وكذلك الممرضة السعودية نوال سليمان؛ وقاما بمباشرة الحالة وعمل اللازم لها؛ ما أسهم في استقرارها حتى هبوط الطائرة؛ لتنقل المريضة عبر الإسعاف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,420
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,866

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة