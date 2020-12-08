مصادفة تُنقذ طفلة تعرّضت لأزمة صحية على طائرة بجازان

التدخل الفوري من طبيب وممرضة أسهم في استقرار الحالة

تعرّضت طفلة، اليوم الثلاثاء، لنوبة صحية في أثناء رحلة الخطوط السعودية رقم SV 1764 من جازان إلى الرياض، وتصادف وجود طبيب وممرضة على متن الرحلة بعد نداءٍ أطلقه طاقم الطائرة عن حالة طارئة؛ ليسهما في استقرار حالتها حتى هبوط الطائرة.

في التفاصيل، أعلن كابتن الطائرة المتجهة من جازان إلى الرياض، وجود حالة طارئة بالطائرة، وعلى الفور بادر الطبيب (سوداني الجنسية) أمين شاني؛ بالتعريف بنفسه، وكذلك الممرضة السعودية نوال سليمان؛ وقاما بمباشرة الحالة وعمل اللازم لها؛ ما أسهم في استقرارها حتى هبوط الطائرة؛ لتنقل المريضة عبر الإسعاف.