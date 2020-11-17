تزامنًا مع طرح أسهم أرامكو للاكتتاب.. بنوك تمدِّد فترة الدوام

أعلن عدد من البنوك تمديد فترة الدوام، وفتح فروعها أمام المواطنين حتى الساعة السادسة، تزامنًا مع طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام الذي سيبدأ اليوم الأحد.

ووفقًا لنشرة الإصدار، فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة بتاريخ 20 / 03 / 1441هـ (الموافق 17 / 11 / 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07 / 04 / 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد بتاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).