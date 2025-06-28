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قمة العشرين في أوساكا تبدأ أعمالها بالتركيز على الاقتصاد العالمي

شينزو آبي حذّر من مخاطر الهبوط ودعا إلى اتخاذ الإجراءات التحفيزية

أكّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ رغبة بلاده في أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

وحثّ آبي؛ في كلمته بافتتاح أعمال القمة قادة مجموعة العشرين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي حوّل، وبشكل سريع، جوانب مختلفة في مجتمعات واقتصادات الدول.

فيما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس، وقال: "بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعيّن علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة".

وأوضح ترامب؛ أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.

يُذكر أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية بدأت أعمالها اليوم، وتستمر حتى يوم غد السبت بحضور عددٍ من قادة وزعماء العالم من أجل البحث في عديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاستثمار والابتكار والبيئة والطاقة والوظائف والتطوير وغيرها، إضافة إلى بحث وسائل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية ومتابعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشهد اليوم الأول للقمة عدداً من اللقاءات الثنائية بين قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قمة العشرين في أوساكا تبدأ أعمالها بالتركيز على الاقتصاد العالمي
سبق

أكّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ رغبة بلاده في أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

وحثّ آبي؛ في كلمته بافتتاح أعمال القمة قادة مجموعة العشرين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي حوّل، وبشكل سريع، جوانب مختلفة في مجتمعات واقتصادات الدول.

فيما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس، وقال: "بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعيّن علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة".

وأوضح ترامب؛ أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.

يُذكر أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية بدأت أعمالها اليوم، وتستمر حتى يوم غد السبت بحضور عددٍ من قادة وزعماء العالم من أجل البحث في عديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاستثمار والابتكار والبيئة والطاقة والوظائف والتطوير وغيرها، إضافة إلى بحث وسائل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية ومتابعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشهد اليوم الأول للقمة عدداً من اللقاءات الثنائية بين قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام العالمية.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:17 PM

قمة العشرين في أوساكا تبدأ أعمالها بالتركيز على الاقتصاد العالمي

شينزو آبي حذّر من مخاطر الهبوط ودعا إلى اتخاذ الإجراءات التحفيزية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أوساكا
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أكّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ رغبة بلاده في أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

وحثّ آبي؛ في كلمته بافتتاح أعمال القمة قادة مجموعة العشرين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي حوّل، وبشكل سريع، جوانب مختلفة في مجتمعات واقتصادات الدول.

فيما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس، وقال: "بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعيّن علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة".

وأوضح ترامب؛ أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.

يُذكر أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية بدأت أعمالها اليوم، وتستمر حتى يوم غد السبت بحضور عددٍ من قادة وزعماء العالم من أجل البحث في عديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاستثمار والابتكار والبيئة والطاقة والوظائف والتطوير وغيرها، إضافة إلى بحث وسائل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية ومتابعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشهد اليوم الأول للقمة عدداً من اللقاءات الثنائية بين قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام العالمية.

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