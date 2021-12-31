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"الهلال" يحقق ريمونتادا خيالية بثلاثية في مرمى "الفيصلي"

نجح فريق الهلال في كسر سلسلة نتائجه المخيبة للآمال مساء اليوم الجمعة بعدما حقق ريمونتادا مثيرة في مباراته أمام الفيصلي في الدوري، استعاد من خلالها نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربعة الأخيرة بعد أن قلب تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى فوز مثير (3-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

البداية كانت للفيصلي عن طريق رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 6 قبل أن يضيف رومان الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي مطلع الشوط الثاني قلص النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة بتسجيله الهدف الأول للهلال، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلاليين في الدقيقة 59 قبل أن يعاود بافيتيمبي غوميز التسجيل ليمنح فريقه الفوز والنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 24 استعاد من خلالها المركز الرابع فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 احتل من خلالها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

الفيصلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يحقق ريمونتادا خيالية بثلاثية في مرمى "الفيصلي"
سبق

نجح فريق الهلال في كسر سلسلة نتائجه المخيبة للآمال مساء اليوم الجمعة بعدما حقق ريمونتادا مثيرة في مباراته أمام الفيصلي في الدوري، استعاد من خلالها نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربعة الأخيرة بعد أن قلب تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى فوز مثير (3-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

البداية كانت للفيصلي عن طريق رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 6 قبل أن يضيف رومان الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي مطلع الشوط الثاني قلص النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة بتسجيله الهدف الأول للهلال، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلاليين في الدقيقة 59 قبل أن يعاود بافيتيمبي غوميز التسجيل ليمنح فريقه الفوز والنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 24 استعاد من خلالها المركز الرابع فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 احتل من خلالها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
08:31 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:16 AM

"الهلال" يحقق ريمونتادا خيالية بثلاثية في مرمى "الفيصلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
3,079

نجح فريق الهلال في كسر سلسلة نتائجه المخيبة للآمال مساء اليوم الجمعة بعدما حقق ريمونتادا مثيرة في مباراته أمام الفيصلي في الدوري، استعاد من خلالها نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربعة الأخيرة بعد أن قلب تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى فوز مثير (3-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

البداية كانت للفيصلي عن طريق رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 6 قبل أن يضيف رومان الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي مطلع الشوط الثاني قلص النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة بتسجيله الهدف الأول للهلال، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل للهلاليين في الدقيقة 59 قبل أن يعاود بافيتيمبي غوميز التسجيل ليمنح فريقه الفوز والنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 24 استعاد من خلالها المركز الرابع فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 احتل من خلالها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

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