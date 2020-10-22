"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي

أعرب عن استعداده لمناقشة المشكلات الدولية مع بلدان أخرى

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن هيمنة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على العالم أصبحت جزءًا من الماضي.

وأعرب عن استعداده لمناقشة المشكلات العالمية مع دول أخرى إذا دعت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

ورأى الرئيس الروسي أثناء مشاركته في اجتماع لنادي فالداي للحوار، أن الصين وألمانيا تتجهان نحو وضع القوة العظمى من حيث نفوذهما السياسي والاقتصادي.

وحول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، عبر "بوتين" عن أمله أن تكون الإدارة الجديدة مستعدة للحوار حول الأمن والسيطرة على الأسلحة النووية.