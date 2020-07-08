النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد بيان الاتحاد الحازم.. "فهد المولد" يَعِدُ بكشف الحقيقة

ردّ اللاعب فهد المولد على بيان نادي الاتحاد الصادر منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام متوعداً بكشف الحقيقة.

وقال المولد في تدوينته: "الحمد لله عمري ما حبيت أوصل لهذا الحل لكن طالما الموضوع انفتح راح أوضح الحقيقة من البداية"

وكان اللاعب قد غادر معسكر فريقه الإعدادي في عسير بسبب مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يرد النادي ببيان أوضح فيه أن اللاعب ليس لديه مستحقات.


واستنكر بيان النادي موقف اللاعب مشدداً على أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم قبل بداية المعسكر متوعداً بحفظ حقوق النادي تجاه ما فعله اللاعب.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد بيان الاتحاد الحازم.. "فهد المولد" يَعِدُ بكشف الحقيقة
سبق

ردّ اللاعب فهد المولد على بيان نادي الاتحاد الصادر منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام متوعداً بكشف الحقيقة.

وقال المولد في تدوينته: "الحمد لله عمري ما حبيت أوصل لهذا الحل لكن طالما الموضوع انفتح راح أوضح الحقيقة من البداية"

وكان اللاعب قد غادر معسكر فريقه الإعدادي في عسير بسبب مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يرد النادي ببيان أوضح فيه أن اللاعب ليس لديه مستحقات.


واستنكر بيان النادي موقف اللاعب مشدداً على أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم قبل بداية المعسكر متوعداً بحفظ حقوق النادي تجاه ما فعله اللاعب.


08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
09:29 PM

بعد بيان الاتحاد الحازم.. "فهد المولد" يَعِدُ بكشف الحقيقة

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
2,028

ردّ اللاعب فهد المولد على بيان نادي الاتحاد الصادر منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام متوعداً بكشف الحقيقة.

وقال المولد في تدوينته: "الحمد لله عمري ما حبيت أوصل لهذا الحل لكن طالما الموضوع انفتح راح أوضح الحقيقة من البداية"

وكان اللاعب قد غادر معسكر فريقه الإعدادي في عسير بسبب مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يرد النادي ببيان أوضح فيه أن اللاعب ليس لديه مستحقات.


واستنكر بيان النادي موقف اللاعب مشدداً على أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم قبل بداية المعسكر متوعداً بحفظ حقوق النادي تجاه ما فعله اللاعب.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,915
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,668
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة