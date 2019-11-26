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تعرف على تفاصيل القبض على "البرماوي" مهدد الطالبات

بعد انتشار مقطع فيديو هدد فيه طالبات داخل الباص

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بمقيم برماوي، بعد تداول مقطع فيديو وهو يهدد إحدى الفتيات عبر هاتف جوال بداخل باص لنقل الطالبات.

وتفصيلاً، فقد صدرت توجيهات مدير شرطة العاصمة المكلف العميد ركن علوش الحربي، للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وتحريات وبحث شرطة العاصمة من تحديد موقع الشخص ومنزله، وتم رصده في المسفلة.

وبعد تضييق الخناق عليه، ضبطه رجال التحريات والبحث الجنائي بعد العصر، ولا يزال التحقيق مستمراً معه؛ للتأكد من أقواله، وما ذكره في المقطع من ادعاءات وأقوال نسبها لنفسه.

الأجهزة الأمنية شرطة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على تفاصيل القبض على "البرماوي" مهدد الطالبات
سبق

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بمقيم برماوي، بعد تداول مقطع فيديو وهو يهدد إحدى الفتيات عبر هاتف جوال بداخل باص لنقل الطالبات.

وتفصيلاً، فقد صدرت توجيهات مدير شرطة العاصمة المكلف العميد ركن علوش الحربي، للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وتحريات وبحث شرطة العاصمة من تحديد موقع الشخص ومنزله، وتم رصده في المسفلة.

وبعد تضييق الخناق عليه، ضبطه رجال التحريات والبحث الجنائي بعد العصر، ولا يزال التحقيق مستمراً معه؛ للتأكد من أقواله، وما ذكره في المقطع من ادعاءات وأقوال نسبها لنفسه.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
07:27 PM

تعرف على تفاصيل القبض على "البرماوي" مهدد الطالبات

بعد انتشار مقطع فيديو هدد فيه طالبات داخل الباص

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
21
21,867

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بمقيم برماوي، بعد تداول مقطع فيديو وهو يهدد إحدى الفتيات عبر هاتف جوال بداخل باص لنقل الطالبات.

وتفصيلاً، فقد صدرت توجيهات مدير شرطة العاصمة المكلف العميد ركن علوش الحربي، للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وتحريات وبحث شرطة العاصمة من تحديد موقع الشخص ومنزله، وتم رصده في المسفلة.

وبعد تضييق الخناق عليه، ضبطه رجال التحريات والبحث الجنائي بعد العصر، ولا يزال التحقيق مستمراً معه؛ للتأكد من أقواله، وما ذكره في المقطع من ادعاءات وأقوال نسبها لنفسه.

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