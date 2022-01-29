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دراسة طبية.. كورونا سيستمر في حياتنا وهذه علاقته بفصول السنة

أشارت دراسة جديدة نشرتها المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة إلى أن انتقال فيروس كورونا "كوفيد - 19" له علاقة بفصول السنة ومرتبط بدرجات الحرارة والرطوبة.

وأفادت الدراسة بأن المناطق الأكثر برودة في أي دولة أو مدينة تزيد فيها حالات الإصابة بالفيروس في فترة الشتاء، بينما قد تشهد المناطق الأكثر دفئًا معدلات أعلى في فترة الصيف، في حين قد تشهد المناطق الأكثر اعتدالًا قمتين موسميتين، والتي ستعد الأكثر تضررًا.

وقال عنتر جوتلا، عالم الهيدرولوجيا بجامعة فلوريدا الأمريكية: "نعتقد أن فيروس كوفيد قد يصبح مرضًا متوطنًا؛ يعني أنه سيبقى في حياتنا كبشر، وسنرى ارتفاعات في الإصابات على أساس مواقعنا الجغرافية، وسيتم تحديد شدة القمم من خلال مدى برودة درجات الحرارة ومدى ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أنه تم بدء العمل على وضع رسم بياني بالتعاون مع العلماء من مختلف الدول؛ لتحديد البقعة الأكثر برودة والأكثر سخونة والمناطق الأكثر رطوبة، وغيرها من الظروف المناخية؛ لتحديد فترات لقمم للفيروس في كل بقعة جغرافية حول العالم.

كورونا لقاح كورونا

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دراسة طبية.. كورونا سيستمر في حياتنا وهذه علاقته بفصول السنة
سبق

أشارت دراسة جديدة نشرتها المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة إلى أن انتقال فيروس كورونا "كوفيد - 19" له علاقة بفصول السنة ومرتبط بدرجات الحرارة والرطوبة.

وأفادت الدراسة بأن المناطق الأكثر برودة في أي دولة أو مدينة تزيد فيها حالات الإصابة بالفيروس في فترة الشتاء، بينما قد تشهد المناطق الأكثر دفئًا معدلات أعلى في فترة الصيف، في حين قد تشهد المناطق الأكثر اعتدالًا قمتين موسميتين، والتي ستعد الأكثر تضررًا.

وقال عنتر جوتلا، عالم الهيدرولوجيا بجامعة فلوريدا الأمريكية: "نعتقد أن فيروس كوفيد قد يصبح مرضًا متوطنًا؛ يعني أنه سيبقى في حياتنا كبشر، وسنرى ارتفاعات في الإصابات على أساس مواقعنا الجغرافية، وسيتم تحديد شدة القمم من خلال مدى برودة درجات الحرارة ومدى ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أنه تم بدء العمل على وضع رسم بياني بالتعاون مع العلماء من مختلف الدول؛ لتحديد البقعة الأكثر برودة والأكثر سخونة والمناطق الأكثر رطوبة، وغيرها من الظروف المناخية؛ لتحديد فترات لقمم للفيروس في كل بقعة جغرافية حول العالم.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:24 AM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:30 PM

دراسة طبية.. كورونا سيستمر في حياتنا وهذه علاقته بفصول السنة

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خالد علي - الرياض
5
3,984

أشارت دراسة جديدة نشرتها المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة إلى أن انتقال فيروس كورونا "كوفيد - 19" له علاقة بفصول السنة ومرتبط بدرجات الحرارة والرطوبة.

وأفادت الدراسة بأن المناطق الأكثر برودة في أي دولة أو مدينة تزيد فيها حالات الإصابة بالفيروس في فترة الشتاء، بينما قد تشهد المناطق الأكثر دفئًا معدلات أعلى في فترة الصيف، في حين قد تشهد المناطق الأكثر اعتدالًا قمتين موسميتين، والتي ستعد الأكثر تضررًا.

وقال عنتر جوتلا، عالم الهيدرولوجيا بجامعة فلوريدا الأمريكية: "نعتقد أن فيروس كوفيد قد يصبح مرضًا متوطنًا؛ يعني أنه سيبقى في حياتنا كبشر، وسنرى ارتفاعات في الإصابات على أساس مواقعنا الجغرافية، وسيتم تحديد شدة القمم من خلال مدى برودة درجات الحرارة ومدى ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أنه تم بدء العمل على وضع رسم بياني بالتعاون مع العلماء من مختلف الدول؛ لتحديد البقعة الأكثر برودة والأكثر سخونة والمناطق الأكثر رطوبة، وغيرها من الظروف المناخية؛ لتحديد فترات لقمم للفيروس في كل بقعة جغرافية حول العالم.

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