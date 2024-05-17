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"الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب"

قال: "صارت الآلة تتحكم بالأمم.. وأصبح الإنسان بالدنيا رقم"

نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".

وقال "الفيصل" فيها:

صارت الآلة تتحكم بالأمم

وأصبح الإنسان بالدنيا رقم

وعميت الأبصار في قلوب البشر

وانتشت أحلام عديمين الذمم

وكل قوة ماتبي لها مثيل

قصدها تقضي على باقي الأمم

والجنون فنون في دنيا العجب

ومن يقول إنه لما يحدث فهم

كيف صار الكون يسعى للزوال

وأن الإنسان الذي شاء العدم

خبروني يأهل العقل الرزين

كيف ساد اللي صنعتوهم خدم

يا عظيم ويا عليم ويا كريم

انقذ عبادك من عباد الصنم

https://twitter.com/makkahregion/status/1262062230859689984

الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب"
سبق

نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".

وقال "الفيصل" فيها:

صارت الآلة تتحكم بالأمم

وأصبح الإنسان بالدنيا رقم

وعميت الأبصار في قلوب البشر

وانتشت أحلام عديمين الذمم

وكل قوة ماتبي لها مثيل

قصدها تقضي على باقي الأمم

والجنون فنون في دنيا العجب

ومن يقول إنه لما يحدث فهم

كيف صار الكون يسعى للزوال

وأن الإنسان الذي شاء العدم

خبروني يأهل العقل الرزين

كيف ساد اللي صنعتوهم خدم

يا عظيم ويا عليم ويا كريم

انقذ عبادك من عباد الصنم

https://twitter.com/makkahregion/status/1262062230859689984

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
08:49 PM

"الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب"

قال: "صارت الآلة تتحكم بالأمم.. وأصبح الإنسان بالدنيا رقم"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
10,879

نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".

وقال "الفيصل" فيها:

صارت الآلة تتحكم بالأمم

وأصبح الإنسان بالدنيا رقم

وعميت الأبصار في قلوب البشر

وانتشت أحلام عديمين الذمم

وكل قوة ماتبي لها مثيل

قصدها تقضي على باقي الأمم

والجنون فنون في دنيا العجب

ومن يقول إنه لما يحدث فهم

كيف صار الكون يسعى للزوال

وأن الإنسان الذي شاء العدم

خبروني يأهل العقل الرزين

كيف ساد اللي صنعتوهم خدم

يا عظيم ويا عليم ويا كريم

انقذ عبادك من عباد الصنم

https://twitter.com/makkahregion/status/1262062230859689984

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