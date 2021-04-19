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500 يتيم ويتيمة من "أيتام جدة" يستفيدون من مبادرة كشف الأسنان

بالشراكة مع جمعية "ابتسم".. وتستمر طيلة شهر رمضان الكريم

تنفذ جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة "مصباح يتيم"، التي تهتم بتقديم خدمات نوعية للأيتام، سواء كانت معيشية أو منزلية أو تعليمية، وانطلقت الحملة في غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد ناقرو، أن الحملة تَضَمّنت مبادرة الكشف على صحة أسنان الأيتام؛ وذلك بالشراكة مع جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية والخيرية.

وأشار إلى أن المبادرة استفاد منها 500 يتيم ويتيمة من أيتام جدة، وقدمت الرعاية الكاملة لأسنانهم؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالشراكة مع جمعية "ابتسم"، وما حققته من دور ملموس في خدمة الأيتام، وأن هذه الشراكة ما هي إلا صورة من صور التكامل بين الجهات في إطار خدمة مستفيديها.

الجدير بالذكر أن حملة "مصباح يتيم" لا تزال مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام؛ لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.

جمعية أيتام جدة

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500 يتيم ويتيمة من "أيتام جدة" يستفيدون من مبادرة كشف الأسنان
سبق

تنفذ جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة "مصباح يتيم"، التي تهتم بتقديم خدمات نوعية للأيتام، سواء كانت معيشية أو منزلية أو تعليمية، وانطلقت الحملة في غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد ناقرو، أن الحملة تَضَمّنت مبادرة الكشف على صحة أسنان الأيتام؛ وذلك بالشراكة مع جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية والخيرية.

وأشار إلى أن المبادرة استفاد منها 500 يتيم ويتيمة من أيتام جدة، وقدمت الرعاية الكاملة لأسنانهم؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالشراكة مع جمعية "ابتسم"، وما حققته من دور ملموس في خدمة الأيتام، وأن هذه الشراكة ما هي إلا صورة من صور التكامل بين الجهات في إطار خدمة مستفيديها.

الجدير بالذكر أن حملة "مصباح يتيم" لا تزال مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام؛ لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:27 PM

500 يتيم ويتيمة من "أيتام جدة" يستفيدون من مبادرة كشف الأسنان

بالشراكة مع جمعية "ابتسم".. وتستمر طيلة شهر رمضان الكريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنفذ جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة "مصباح يتيم"، التي تهتم بتقديم خدمات نوعية للأيتام، سواء كانت معيشية أو منزلية أو تعليمية، وانطلقت الحملة في غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد ناقرو، أن الحملة تَضَمّنت مبادرة الكشف على صحة أسنان الأيتام؛ وذلك بالشراكة مع جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية والخيرية.

وأشار إلى أن المبادرة استفاد منها 500 يتيم ويتيمة من أيتام جدة، وقدمت الرعاية الكاملة لأسنانهم؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالشراكة مع جمعية "ابتسم"، وما حققته من دور ملموس في خدمة الأيتام، وأن هذه الشراكة ما هي إلا صورة من صور التكامل بين الجهات في إطار خدمة مستفيديها.

الجدير بالذكر أن حملة "مصباح يتيم" لا تزال مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام؛ لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.

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