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قطر تُحرز المركز الثالث لبطولة كأس العرب العاشرة على حساب مصر

أحرز منتخب قطر، المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح (5- 4)، والتي أقيمت ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب "974" في رأس أبو عبود، أحد الملاعب الثمانية المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي بين منتخبي الفراعنة والعنابي؛ ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المطاف لأصحاب الأرض؛ فيما ذهب المركز الرابع لمنتخب مصر.

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قطر تُحرز المركز الثالث لبطولة كأس العرب العاشرة على حساب مصر
سبق

أحرز منتخب قطر، المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح (5- 4)، والتي أقيمت ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب "974" في رأس أبو عبود، أحد الملاعب الثمانية المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي بين منتخبي الفراعنة والعنابي؛ ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المطاف لأصحاب الأرض؛ فيما ذهب المركز الرابع لمنتخب مصر.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
04:10 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
05:24 PM

قطر تُحرز المركز الثالث لبطولة كأس العرب العاشرة على حساب مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز منتخب قطر، المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح (5- 4)، والتي أقيمت ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب "974" في رأس أبو عبود، أحد الملاعب الثمانية المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي بين منتخبي الفراعنة والعنابي؛ ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المطاف لأصحاب الأرض؛ فيما ذهب المركز الرابع لمنتخب مصر.

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