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سامسونج تعلن رسمياً موعد إطلاق هاتفها "جلاكسي نوت 20"

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بصورة رسمية موعد إطلاق هاتفها الأحدث "جلاكسي نوت 20".

وأشارت سامسونج وفقاً لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها ستعلن مفاجأة كبرى في مؤتمر افتراضي كبير يوم 5 أغسطس المقبل.

ورغم أن سامسونج لم تعلن رسمياً عما ستعلن عنه في هذا الحدث، إلا أن كل المصادر أكدت أنه للإعلان عن هاتف "جلاكسي نوت 20".

وستذيع الشركة الكورية الجنوبية البث المباشر للحدث عبر موقع سامسونج الرسمي وعلى صفحتها عبر فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تطلق سامسونج أيضاً أكثر من إصدار من الهاتف أبرزها "جلاكسي نوت 20 ألترا" المدعوم بالتقنية المحسنة للكاميرا بميزة "سبيس زووم"، وتحسينات في القلم الإلكتروني "إس بين".

شركة سامسونج الكورية جلاكسي نوت 20

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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سامسونج تعلن رسمياً موعد إطلاق هاتفها "جلاكسي نوت 20"
سبق

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بصورة رسمية موعد إطلاق هاتفها الأحدث "جلاكسي نوت 20".

وأشارت سامسونج وفقاً لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها ستعلن مفاجأة كبرى في مؤتمر افتراضي كبير يوم 5 أغسطس المقبل.

ورغم أن سامسونج لم تعلن رسمياً عما ستعلن عنه في هذا الحدث، إلا أن كل المصادر أكدت أنه للإعلان عن هاتف "جلاكسي نوت 20".

وستذيع الشركة الكورية الجنوبية البث المباشر للحدث عبر موقع سامسونج الرسمي وعلى صفحتها عبر فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تطلق سامسونج أيضاً أكثر من إصدار من الهاتف أبرزها "جلاكسي نوت 20 ألترا" المدعوم بالتقنية المحسنة للكاميرا بميزة "سبيس زووم"، وتحسينات في القلم الإلكتروني "إس بين".

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
01:59 PM

سامسونج تعلن رسمياً موعد إطلاق هاتفها "جلاكسي نوت 20"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بصورة رسمية موعد إطلاق هاتفها الأحدث "جلاكسي نوت 20".

وأشارت سامسونج وفقاً لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها ستعلن مفاجأة كبرى في مؤتمر افتراضي كبير يوم 5 أغسطس المقبل.

ورغم أن سامسونج لم تعلن رسمياً عما ستعلن عنه في هذا الحدث، إلا أن كل المصادر أكدت أنه للإعلان عن هاتف "جلاكسي نوت 20".

وستذيع الشركة الكورية الجنوبية البث المباشر للحدث عبر موقع سامسونج الرسمي وعلى صفحتها عبر فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تطلق سامسونج أيضاً أكثر من إصدار من الهاتف أبرزها "جلاكسي نوت 20 ألترا" المدعوم بالتقنية المحسنة للكاميرا بميزة "سبيس زووم"، وتحسينات في القلم الإلكتروني "إس بين".

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