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"هيئة تنمية الصادرات " تطلق "صُنع في السعودية" بحلول الربع الأول من 2021

لتنمية الناتج المحلي غير النفطي عبر رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية

تُطلق هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية، برنامج "صُنِعَ في السعودية" بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية.

يأتي ذلك انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.

وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إلى أن برنامج "صُنع في السعودية" هو مشروع وطني وإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.

وتسعى المملكة من خلال برنامج "صُنع في السعودية"، إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.

ويُسهم برنامج "صُنِعَ في السعودية" في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول العام 2030.

ويُطلق برنامج "صُنِعَ في السعودية" أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة "صُنِعَ في السعودية" في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى عديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.

هيئة تنمية الصادرات السعودية الصادرات السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"هيئة تنمية الصادرات " تطلق "صُنع في السعودية" بحلول الربع الأول من 2021
سبق

تُطلق هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية، برنامج "صُنِعَ في السعودية" بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية.

يأتي ذلك انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.

وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إلى أن برنامج "صُنع في السعودية" هو مشروع وطني وإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.

وتسعى المملكة من خلال برنامج "صُنع في السعودية"، إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.

ويُسهم برنامج "صُنِعَ في السعودية" في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول العام 2030.

ويُطلق برنامج "صُنِعَ في السعودية" أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة "صُنِعَ في السعودية" في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى عديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:28 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:32 PM

"هيئة تنمية الصادرات " تطلق "صُنع في السعودية" بحلول الربع الأول من 2021

لتنمية الناتج المحلي غير النفطي عبر رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُطلق هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية، برنامج "صُنِعَ في السعودية" بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية.

يأتي ذلك انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.

وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إلى أن برنامج "صُنع في السعودية" هو مشروع وطني وإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.

وتسعى المملكة من خلال برنامج "صُنع في السعودية"، إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.

ويُسهم برنامج "صُنِعَ في السعودية" في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول العام 2030.

ويُطلق برنامج "صُنِعَ في السعودية" أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة "صُنِعَ في السعودية" في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى عديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.

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