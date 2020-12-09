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كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تبدأ ‏اختبار المتدربين الأحد القادم

وسط إجراءات احترازية ‏صارمة ‏لضمان سيرها في بيئة صحية آمنة

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يوم الأحد القادم في استقبال المتدربين لأداء الاختبارات الحضورية العملية في مقر الكلية، ‏وسط إجراءات احترازية ‏صارمة ‏لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ‏‏أن ‏الإجراءات تضمنت تحديد أوقات التعقيم بين فترات الاختبارات ووضع نقاط فرز بصري ومسارات متعددة بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل ساعات القاعات ‏إلى النصف مشيراً لأن الكلية سوف تستمر في الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

‏ ‏ ‏وأكد "العامودي" بأن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد ‏العملية، أما الاختبارات النظرية سوف تكون عن طريق البلاك بورد ‏أونلاين.

ودعا "العامودي" ‏جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك لبس ‏‏الكمامات ‏والتباعد بما لا يقل عن مترين في صالة الاختبارات ‏حفاظاً على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا لا سمح الله ‏‏‏داعين لجميع ‏أبنائها المتدربين ‏بالتوفيق.

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كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تبدأ ‏اختبار المتدربين الأحد القادم
سبق

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يوم الأحد القادم في استقبال المتدربين لأداء الاختبارات الحضورية العملية في مقر الكلية، ‏وسط إجراءات احترازية ‏صارمة ‏لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ‏‏أن ‏الإجراءات تضمنت تحديد أوقات التعقيم بين فترات الاختبارات ووضع نقاط فرز بصري ومسارات متعددة بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل ساعات القاعات ‏إلى النصف مشيراً لأن الكلية سوف تستمر في الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

‏ ‏ ‏وأكد "العامودي" بأن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد ‏العملية، أما الاختبارات النظرية سوف تكون عن طريق البلاك بورد ‏أونلاين.

ودعا "العامودي" ‏جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك لبس ‏‏الكمامات ‏والتباعد بما لا يقل عن مترين في صالة الاختبارات ‏حفاظاً على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا لا سمح الله ‏‏‏داعين لجميع ‏أبنائها المتدربين ‏بالتوفيق.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
11:20 PM

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تبدأ ‏اختبار المتدربين الأحد القادم

وسط إجراءات احترازية ‏صارمة ‏لضمان سيرها في بيئة صحية آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يوم الأحد القادم في استقبال المتدربين لأداء الاختبارات الحضورية العملية في مقر الكلية، ‏وسط إجراءات احترازية ‏صارمة ‏لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ‏‏أن ‏الإجراءات تضمنت تحديد أوقات التعقيم بين فترات الاختبارات ووضع نقاط فرز بصري ومسارات متعددة بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل ساعات القاعات ‏إلى النصف مشيراً لأن الكلية سوف تستمر في الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

‏ ‏ ‏وأكد "العامودي" بأن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد ‏العملية، أما الاختبارات النظرية سوف تكون عن طريق البلاك بورد ‏أونلاين.

ودعا "العامودي" ‏جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك لبس ‏‏الكمامات ‏والتباعد بما لا يقل عن مترين في صالة الاختبارات ‏حفاظاً على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا لا سمح الله ‏‏‏داعين لجميع ‏أبنائها المتدربين ‏بالتوفيق.

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