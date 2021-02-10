النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

الدوري السعودي الأغلى في قارة آسيا.. متفوقاً على الياباني والصيني

بات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أغلى دوري في القارة الآسيوية، متفوقاً على نظيره الصيني، وذلك بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين والأندية.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 342 مليون يورو، متفوقاً بفارق كبير على بقية المسابقات في القارة، وأصبح الدوري السعودي الأغلى قارياً، بعد عدة سنوات كان يتقدم فيها الدوري الصيني من ناحية القيمة السوقية.


وبحسب "ترانسفير ماركت"، تراجع الدوري الصيني إلى المركز الثالث بعدما وصلت قيمته إلى 300 مليون يورو، فيما ارتفع الدوري الياباني إلى المركز الثاني بـ 307 ملايين يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الدوري السعودي الأغلى في قارة آسيا.. متفوقاً على الياباني والصيني
سبق

بات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أغلى دوري في القارة الآسيوية، متفوقاً على نظيره الصيني، وذلك بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين والأندية.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 342 مليون يورو، متفوقاً بفارق كبير على بقية المسابقات في القارة، وأصبح الدوري السعودي الأغلى قارياً، بعد عدة سنوات كان يتقدم فيها الدوري الصيني من ناحية القيمة السوقية.


وبحسب "ترانسفير ماركت"، تراجع الدوري الصيني إلى المركز الثالث بعدما وصلت قيمته إلى 300 مليون يورو، فيما ارتفع الدوري الياباني إلى المركز الثاني بـ 307 ملايين يورو.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

الدوري السعودي الأغلى في قارة آسيا.. متفوقاً على الياباني والصيني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
538

بات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أغلى دوري في القارة الآسيوية، متفوقاً على نظيره الصيني، وذلك بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين والأندية.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 342 مليون يورو، متفوقاً بفارق كبير على بقية المسابقات في القارة، وأصبح الدوري السعودي الأغلى قارياً، بعد عدة سنوات كان يتقدم فيها الدوري الصيني من ناحية القيمة السوقية.


وبحسب "ترانسفير ماركت"، تراجع الدوري الصيني إلى المركز الثالث بعدما وصلت قيمته إلى 300 مليون يورو، فيما ارتفع الدوري الياباني إلى المركز الثاني بـ 307 ملايين يورو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,451
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,388

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة