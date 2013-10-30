تخصيص أكثر من 20 موقعًا استثماريًا بمدينة تربة حائل للتأجير المؤقت

تحتوي على حدائق وعربات فود ترك وبسطات ومراكز معارض ومؤتمرات

اعتمد رئيس بلدية مدينة تربة حائل، سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، تخصيص أكثر من 20 موقعًا استثماريًا بمدينة تربة حائل للتأجير المؤقت.

وتحتوي المواقع الاستثمارية على حدائق، وعربات فود ترك، وبسطات، ومراكز معارض ومؤتمرات؛ وذلك لإقامة الفعاليات والمهرجانات عليها.

وأوضحت بلدية "تربة حائل" عبر حسابها في "تويتر"، قبل قليل، أن المواقع الاستثمارية متاحة للجميع للتقديم عليها عبر بوابة الاستثمار البلدي بوساطة "تطبيق فرص".