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الدكتورة خلود المسيري تُحَذّر من قطرة العين البديلة لنظارة القراءة فيويتي Vuity

بعد تداول أخبار على منصات التواصل عن إجازتها من قِبَل الغذاء والدواء الأمريكية

حذّرت أخصائية البصريات، الدكتورة خلود المسيري، من استخدام أي قطرات للعين دون وصفات طبية من قِبَل الأطباء.

وأكدت الدكتورة "المسيري" أنه تم الحديث مؤخرًا -وبشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي- عن إجازة قطرة العين البديلة لنظارة القراءة فيويتي Vuity من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا.

وقالت: هذه القطرات قديمة وليست جديدة، ومعروفة من سنوات، ومجازة من قِبَل هيئة الغذاء والدواء، وتُستخدم في شد القزحية لتخفيض ضغط العين المرتفع لمرضى الماء الأزرق، وتعطي نتائج جيدة في علاجهم، ولا يعتبر اختراعًا جديدًا في عالم طب العيون؛ وإنما تم تسويقها كمنتج جديد بمسمى آخر وهي مؤقتة لمدة ست ساعات، ثم يعاد استخدامها مرارًا وتكرارًا؛ فليست علاجًا نهائيًّا لطول النظر الشيخوخي.

وأضافت: لذا يجب الحذر من الاستخدام العشوائي لهذه القطرة دون وصفة طبية؛ لما يمثله من خطورة على العين؛ فهي تسبب انخفاض ضغط العين، واحمرار العين، وتشويش الرؤية للمسافات البعيدة.

وأردفت: لذا فإن من الأفضل عدم القيادة أثناء استخدامها، وتشديد الرقابة على الصيدليات بعدم بيعها إلا بوصفة طبية تصدر عن مختصين.

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الدكتورة خلود المسيري تُحَذّر من قطرة العين البديلة لنظارة القراءة فيويتي Vuity
سبق

حذّرت أخصائية البصريات، الدكتورة خلود المسيري، من استخدام أي قطرات للعين دون وصفات طبية من قِبَل الأطباء.

وأكدت الدكتورة "المسيري" أنه تم الحديث مؤخرًا -وبشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي- عن إجازة قطرة العين البديلة لنظارة القراءة فيويتي Vuity من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا.

وقالت: هذه القطرات قديمة وليست جديدة، ومعروفة من سنوات، ومجازة من قِبَل هيئة الغذاء والدواء، وتُستخدم في شد القزحية لتخفيض ضغط العين المرتفع لمرضى الماء الأزرق، وتعطي نتائج جيدة في علاجهم، ولا يعتبر اختراعًا جديدًا في عالم طب العيون؛ وإنما تم تسويقها كمنتج جديد بمسمى آخر وهي مؤقتة لمدة ست ساعات، ثم يعاد استخدامها مرارًا وتكرارًا؛ فليست علاجًا نهائيًّا لطول النظر الشيخوخي.

وأضافت: لذا يجب الحذر من الاستخدام العشوائي لهذه القطرة دون وصفة طبية؛ لما يمثله من خطورة على العين؛ فهي تسبب انخفاض ضغط العين، واحمرار العين، وتشويش الرؤية للمسافات البعيدة.

وأردفت: لذا فإن من الأفضل عدم القيادة أثناء استخدامها، وتشديد الرقابة على الصيدليات بعدم بيعها إلا بوصفة طبية تصدر عن مختصين.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:15 PM

الدكتورة خلود المسيري تُحَذّر من قطرة العين البديلة لنظارة القراءة فيويتي Vuity

بعد تداول أخبار على منصات التواصل عن إجازتها من قِبَل الغذاء والدواء الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت أخصائية البصريات، الدكتورة خلود المسيري، من استخدام أي قطرات للعين دون وصفات طبية من قِبَل الأطباء.

وأكدت الدكتورة "المسيري" أنه تم الحديث مؤخرًا -وبشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي- عن إجازة قطرة العين البديلة لنظارة القراءة فيويتي Vuity من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا.

وقالت: هذه القطرات قديمة وليست جديدة، ومعروفة من سنوات، ومجازة من قِبَل هيئة الغذاء والدواء، وتُستخدم في شد القزحية لتخفيض ضغط العين المرتفع لمرضى الماء الأزرق، وتعطي نتائج جيدة في علاجهم، ولا يعتبر اختراعًا جديدًا في عالم طب العيون؛ وإنما تم تسويقها كمنتج جديد بمسمى آخر وهي مؤقتة لمدة ست ساعات، ثم يعاد استخدامها مرارًا وتكرارًا؛ فليست علاجًا نهائيًّا لطول النظر الشيخوخي.

وأضافت: لذا يجب الحذر من الاستخدام العشوائي لهذه القطرة دون وصفة طبية؛ لما يمثله من خطورة على العين؛ فهي تسبب انخفاض ضغط العين، واحمرار العين، وتشويش الرؤية للمسافات البعيدة.

وأردفت: لذا فإن من الأفضل عدم القيادة أثناء استخدامها، وتشديد الرقابة على الصيدليات بعدم بيعها إلا بوصفة طبية تصدر عن مختصين.

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