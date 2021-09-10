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إطلاق خدمة "وصفتي" بمستشفى ينبع لرفع مستوى الخدمات وضمان توفر الأدوية مجاناً

تسهم في توفير الأدوية بمواقع مختلفة وتلافي الأخطاء الطبية لتحقيق سلامة المرضى

أعلن القطاع الصحي بمحافظة ينبع بدء العمل بخدمة وصفتي بمستشفى ينبع العام، حيث يمكن للمستفيد استلام الدواء من الصيدلية الأقرب إليه بلا مقابل وفي الوقت الملائم له، كما أن وصفتي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية وذلك عبر ربط المستشفى بالصيدليات التجارية.

وتفصيلاً، تسهم خدمة "وصفتي" في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة من خلال رفع أداء الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات التجارية ليكون الدواء متوفر مجاناً في كل مكان وبأي وقت.

وتهدف الخدمة إلى توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتيسير خدمات صرف الأدوية وضمان توفر الأدوية للمرضى في جميع أنحاء المملكة والشمولية في التوسع لتغطية جميع المرافق الصحية بالمملكة ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي والحد من الهدر وتوفير الوقت والموارد للجهات الصحية الحكومية.

وتتميز هذه الخدمة بإمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافياً في المملكة، وتحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية الحساسة للمستفيد، وتسهيل إعادة الصرف للمريض من خلال الطبيب المعالج والحد من عمليات الاحتيال، وتلقي إشعارات لحظية بحالة الوصفة عبر الرسائل النصية والاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت.

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إطلاق خدمة "وصفتي" بمستشفى ينبع لرفع مستوى الخدمات وضمان توفر الأدوية مجاناً
سبق

أعلن القطاع الصحي بمحافظة ينبع بدء العمل بخدمة وصفتي بمستشفى ينبع العام، حيث يمكن للمستفيد استلام الدواء من الصيدلية الأقرب إليه بلا مقابل وفي الوقت الملائم له، كما أن وصفتي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية وذلك عبر ربط المستشفى بالصيدليات التجارية.

وتفصيلاً، تسهم خدمة "وصفتي" في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة من خلال رفع أداء الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات التجارية ليكون الدواء متوفر مجاناً في كل مكان وبأي وقت.

وتهدف الخدمة إلى توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتيسير خدمات صرف الأدوية وضمان توفر الأدوية للمرضى في جميع أنحاء المملكة والشمولية في التوسع لتغطية جميع المرافق الصحية بالمملكة ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي والحد من الهدر وتوفير الوقت والموارد للجهات الصحية الحكومية.

وتتميز هذه الخدمة بإمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافياً في المملكة، وتحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية الحساسة للمستفيد، وتسهيل إعادة الصرف للمريض من خلال الطبيب المعالج والحد من عمليات الاحتيال، وتلقي إشعارات لحظية بحالة الوصفة عبر الرسائل النصية والاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
08:56 PM

إطلاق خدمة "وصفتي" بمستشفى ينبع لرفع مستوى الخدمات وضمان توفر الأدوية مجاناً

تسهم في توفير الأدوية بمواقع مختلفة وتلافي الأخطاء الطبية لتحقيق سلامة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلن القطاع الصحي بمحافظة ينبع بدء العمل بخدمة وصفتي بمستشفى ينبع العام، حيث يمكن للمستفيد استلام الدواء من الصيدلية الأقرب إليه بلا مقابل وفي الوقت الملائم له، كما أن وصفتي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية وذلك عبر ربط المستشفى بالصيدليات التجارية.

وتفصيلاً، تسهم خدمة "وصفتي" في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة من خلال رفع أداء الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات التجارية ليكون الدواء متوفر مجاناً في كل مكان وبأي وقت.

وتهدف الخدمة إلى توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتيسير خدمات صرف الأدوية وضمان توفر الأدوية للمرضى في جميع أنحاء المملكة والشمولية في التوسع لتغطية جميع المرافق الصحية بالمملكة ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي والحد من الهدر وتوفير الوقت والموارد للجهات الصحية الحكومية.

وتتميز هذه الخدمة بإمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافياً في المملكة، وتحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية الحساسة للمستفيد، وتسهيل إعادة الصرف للمريض من خلال الطبيب المعالج والحد من عمليات الاحتيال، وتلقي إشعارات لحظية بحالة الوصفة عبر الرسائل النصية والاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت.

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