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نظير جهودهم وخدمتهم.. مدير شرطة شقراء يُكَرّم المتقاعدين والمميزين بالمحافظة

نيابةً عن مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، قام مدير شرطة محافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن ذويبان المطيري، بتقديم شهادات الشكر والدروع التذكارية للأفراد المتقاعدين في محافظة شقراء.

وشَمِل التكريم عددًا من المتميزين في عملهم في شرطة شقراء وقوة المهمات والأدلة الجنائية والبحث الجنائي؛ لما قدّموه من أعمال مميزة وبذلوه من جهود بارزة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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نظير جهودهم وخدمتهم.. مدير شرطة شقراء يُكَرّم المتقاعدين والمميزين بالمحافظة
سبق

نيابةً عن مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، قام مدير شرطة محافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن ذويبان المطيري، بتقديم شهادات الشكر والدروع التذكارية للأفراد المتقاعدين في محافظة شقراء.

وشَمِل التكريم عددًا من المتميزين في عملهم في شرطة شقراء وقوة المهمات والأدلة الجنائية والبحث الجنائي؛ لما قدّموه من أعمال مميزة وبذلوه من جهود بارزة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:31 AM

نظير جهودهم وخدمتهم.. مدير شرطة شقراء يُكَرّم المتقاعدين والمميزين بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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نيابةً عن مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، قام مدير شرطة محافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن ذويبان المطيري، بتقديم شهادات الشكر والدروع التذكارية للأفراد المتقاعدين في محافظة شقراء.

وشَمِل التكريم عددًا من المتميزين في عملهم في شرطة شقراء وقوة المهمات والأدلة الجنائية والبحث الجنائي؛ لما قدّموه من أعمال مميزة وبذلوه من جهود بارزة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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