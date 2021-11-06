"واتسآب" يطرح ميزة جديدة لا تحتاج إلى الهواتف الذكية لتشغيل التطبيق

طرح تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتسآب" ميزة جديدة لا تحتاج إلى الهواتف الذكية لتشغيل التطبيق.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتسآب" بعد اختبارها تقنية ربط الأجهزة من دون الحاجة إلى هواتف ذكية عبر الإنترنت، قررت طرحها للجمهور العام.

وتسمح تلك التقنية للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة ثانوية، والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل من دون الهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت.

وستكون تلك التقنية متاحة عبر تطبيق "واتسآب" على كل من إصدارات "أندرويد"، و"آي أو إس".

كان في السابق عليك التأكد من أن هاتفك الذكي الرئيسي لا يزال متصلاً بالإنترنت قبل أن تتمكن من إجراء محادثة على متصفح الويب المرتبط.

ولكن عند تفعيل تلك التقنية الجديدة يلزمك فقط الاشتراك في الميزة الجديدة.

وبمجرد التمكين سيتم إلغاء ربطك بجميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد.

وبمجرد الارتباط فإنه يتصرف بنفس الطريقة إلى حد كبير، إلا أنك ستتمكن من الدردشة بغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي الرئيسي متصلاً بالإنترنت أم لا.

بالإضافة إلى ذلك لا تزال الرسائل والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف، تعمل بصورة كاملة.

الآن ستتمكن الأجهزة المرتبطة من تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

وقد يكون هذا مفيدًا إذا كنت في موقف فقدت فيه هاتفك الذكي مؤقتًا وتحتاج إلى البقاء على اتصال مع الأشخاص عبر "واتسآب"، أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي ولكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

ولكن للأسف هناك قيود على نسخة تطبيق "واتسآب" عبر نظام تشغيل "آي أو إس"، لا تسمح لك بحذف الرسائل أو سلاسل المحادثات من جهاز مرتبط.

وتطبق هواتف "آيفون" قيدًا آخر على تطبيق "واتسآب" هو أنه لا يزال يتعذر عليك ربط جهاز لوحي أو هاتف ذكي ثانوي، ويمكن فقط ربط حاسب محمول أو شخصي.

يمكن الوصول إلى تلك الميزة في "واتسآب" عن طريق النقر فوق النقاط الثلاث، والضغط على أيقونة "الأجهزة المرتبطة"، وقم بتفعيل الميزة.