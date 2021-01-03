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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

تعرف على مهنة "الساعاتي" في المسجد النبوي

تتواصل منذ أكثر من 400 عام

تتواصل مهنة الساعاتي في الحرم النبوي الشريف كما يسميه أهل المدينة المنورة، منذ أكثر من 400 عام، فساعاتي الحرم النبوي هو المسؤول عن توقيت الساعات في المسجد النبوي بنوعية العربي، والذي يعتمد على ميزان الشمس.

الساعاتي عبدالغفور بن عبدالغني (63 عاماً) ما زال يعمل في هذه المهنة منذ ٣٥ عاماً؛ حيث يبدأ كل يوم وبعد صلاة العشاء يعمل ويراقب ويضبط الوقت في المسجد النبوي الشريف على التوقيت الغروبي والمعتمد على غروب الشمس.

وما زالت بعض ساعات التوقيت الغروبي أو العربي الموجودة على يسار الداخل من باب الرحمة، ويوجد في المسجد النبوي الشريف العديد من الساعات الأخرى التي تعمل بنظام إلكتروني لمعرفة الوقت.

المسجد النبوي مهنة الساعاتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على مهنة "الساعاتي" في المسجد النبوي
سبق

تتواصل مهنة الساعاتي في الحرم النبوي الشريف كما يسميه أهل المدينة المنورة، منذ أكثر من 400 عام، فساعاتي الحرم النبوي هو المسؤول عن توقيت الساعات في المسجد النبوي بنوعية العربي، والذي يعتمد على ميزان الشمس.

الساعاتي عبدالغفور بن عبدالغني (63 عاماً) ما زال يعمل في هذه المهنة منذ ٣٥ عاماً؛ حيث يبدأ كل يوم وبعد صلاة العشاء يعمل ويراقب ويضبط الوقت في المسجد النبوي الشريف على التوقيت الغروبي والمعتمد على غروب الشمس.

وما زالت بعض ساعات التوقيت الغروبي أو العربي الموجودة على يسار الداخل من باب الرحمة، ويوجد في المسجد النبوي الشريف العديد من الساعات الأخرى التي تعمل بنظام إلكتروني لمعرفة الوقت.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
07:21 PM

تعرف على مهنة "الساعاتي" في المسجد النبوي

تتواصل منذ أكثر من 400 عام

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
2
1,761

تتواصل مهنة الساعاتي في الحرم النبوي الشريف كما يسميه أهل المدينة المنورة، منذ أكثر من 400 عام، فساعاتي الحرم النبوي هو المسؤول عن توقيت الساعات في المسجد النبوي بنوعية العربي، والذي يعتمد على ميزان الشمس.

الساعاتي عبدالغفور بن عبدالغني (63 عاماً) ما زال يعمل في هذه المهنة منذ ٣٥ عاماً؛ حيث يبدأ كل يوم وبعد صلاة العشاء يعمل ويراقب ويضبط الوقت في المسجد النبوي الشريف على التوقيت الغروبي والمعتمد على غروب الشمس.

وما زالت بعض ساعات التوقيت الغروبي أو العربي الموجودة على يسار الداخل من باب الرحمة، ويوجد في المسجد النبوي الشريف العديد من الساعات الأخرى التي تعمل بنظام إلكتروني لمعرفة الوقت.

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