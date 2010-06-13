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لاقت استحسانًا.. هنا تفاصيل ما أعدته جامعة شقراء عن مواعيد وشروط القبول

نشرة شملت تعريف النسبة المكافئة والمركبة والحد الأدنى وضوابط "التحضيرية"

في بادرة مميزة لاقت استحسان الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ أعدت جامعة شقراء نشرةً تعريقية عن مواعيد وشروط القبول في جميع كلياتها، والتخصصات المتاحة للتقديم عليها للطلاب والطالبات.

واشتملت النشرة على تعريف النسبة المكافئة والنسبة المركبة والحد الأدنى الذي يشترط في المتقدم لكل تخصص؛ مبينة ضوابط القبول في السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية والحاسوبية، وضوابط القبول في السنة التأسيسية للتخصصات العلمية والإدارية.

وأوضحت الجامعة -خلال النشرة- الجدول الزمني للقبول، ومعايير القبول في كل تخصص، بعد اجتياز الطلاب والطالبات للسنة التحضيرية والتأسيسية، والتي يحدد بناء عليها تخصص الطالب والطالبة الذي يتناسب مع قدراته العلمية والتحصيلية.

تنشر "سبق" تفاصيل تلك المعلومات؛ لتثقيف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والتيسير عليهم.

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لاقت استحسانًا.. هنا تفاصيل ما أعدته جامعة شقراء عن مواعيد وشروط القبول
سبق

في بادرة مميزة لاقت استحسان الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ أعدت جامعة شقراء نشرةً تعريقية عن مواعيد وشروط القبول في جميع كلياتها، والتخصصات المتاحة للتقديم عليها للطلاب والطالبات.

واشتملت النشرة على تعريف النسبة المكافئة والنسبة المركبة والحد الأدنى الذي يشترط في المتقدم لكل تخصص؛ مبينة ضوابط القبول في السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية والحاسوبية، وضوابط القبول في السنة التأسيسية للتخصصات العلمية والإدارية.

وأوضحت الجامعة -خلال النشرة- الجدول الزمني للقبول، ومعايير القبول في كل تخصص، بعد اجتياز الطلاب والطالبات للسنة التحضيرية والتأسيسية، والتي يحدد بناء عليها تخصص الطالب والطالبة الذي يتناسب مع قدراته العلمية والتحصيلية.

تنشر "سبق" تفاصيل تلك المعلومات؛ لتثقيف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والتيسير عليهم.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
09:09 AM

لاقت استحسانًا.. هنا تفاصيل ما أعدته جامعة شقراء عن مواعيد وشروط القبول

نشرة شملت تعريف النسبة المكافئة والمركبة والحد الأدنى وضوابط "التحضيرية"

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فلاح الجوفان - شقراء
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897

في بادرة مميزة لاقت استحسان الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ أعدت جامعة شقراء نشرةً تعريقية عن مواعيد وشروط القبول في جميع كلياتها، والتخصصات المتاحة للتقديم عليها للطلاب والطالبات.

واشتملت النشرة على تعريف النسبة المكافئة والنسبة المركبة والحد الأدنى الذي يشترط في المتقدم لكل تخصص؛ مبينة ضوابط القبول في السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية والحاسوبية، وضوابط القبول في السنة التأسيسية للتخصصات العلمية والإدارية.

وأوضحت الجامعة -خلال النشرة- الجدول الزمني للقبول، ومعايير القبول في كل تخصص، بعد اجتياز الطلاب والطالبات للسنة التحضيرية والتأسيسية، والتي يحدد بناء عليها تخصص الطالب والطالبة الذي يتناسب مع قدراته العلمية والتحصيلية.

تنشر "سبق" تفاصيل تلك المعلومات؛ لتثقيف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والتيسير عليهم.

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