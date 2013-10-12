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للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربية

بالتزامن مع زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات

تبث ثلاث قنوات تلفزيونية، غداً الأحد، مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبث اللقاء عبر قناة "العربية"، وقناة "سكاي نيوز عربية"، و"RT" الناطقة بالعربية، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت ‎السعودية.

وتتضمن المقابلة مناقشة عدة موضوعات مع الرئيس الروسي، أهمها العلاقات الروسية العربية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، وموقف موسكو ازاء تهديدات إيران لأمن المنطقة، حيث تأتي المقابلة بالتزامن مع زيارة بوتين للمنطقة العربية.

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات هذا الأسبوع، ويتوقع أن تشهد زيارته ابرام عدة اتفاقيات وصفقات اقتصادية وتجارية وعسكرية.

يُذكر أن اللقاء مع الرئيس الروسي أجراه ثلاث مذيعين من ثلاث قنوات تلفزيونية، هم محمد الطميحي من قناة العربية، وسلام مسافر من قناة روسيا اليوم، ومحمد الخطيب من قناة سكاي نيوز عربية، وتم تسجيل المقابلة في مدينة سوتشي الروسية.

روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخليج الشرق الأوسط السعودية الإمارات إيران

الرئيسية/ محطات

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للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربية
سبق

تبث ثلاث قنوات تلفزيونية، غداً الأحد، مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبث اللقاء عبر قناة "العربية"، وقناة "سكاي نيوز عربية"، و"RT" الناطقة بالعربية، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت ‎السعودية.

وتتضمن المقابلة مناقشة عدة موضوعات مع الرئيس الروسي، أهمها العلاقات الروسية العربية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، وموقف موسكو ازاء تهديدات إيران لأمن المنطقة، حيث تأتي المقابلة بالتزامن مع زيارة بوتين للمنطقة العربية.

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات هذا الأسبوع، ويتوقع أن تشهد زيارته ابرام عدة اتفاقيات وصفقات اقتصادية وتجارية وعسكرية.

يُذكر أن اللقاء مع الرئيس الروسي أجراه ثلاث مذيعين من ثلاث قنوات تلفزيونية، هم محمد الطميحي من قناة العربية، وسلام مسافر من قناة روسيا اليوم، ومحمد الخطيب من قناة سكاي نيوز عربية، وتم تسجيل المقابلة في مدينة سوتشي الروسية.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
04:30 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:37 PM

للمرة الأولى.. الرئيس الروسي يتحدث إلى 3 قنوات عربية

بالتزامن مع زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
2
3,892

تبث ثلاث قنوات تلفزيونية، غداً الأحد، مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبث اللقاء عبر قناة "العربية"، وقناة "سكاي نيوز عربية"، و"RT" الناطقة بالعربية، في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت ‎السعودية.

وتتضمن المقابلة مناقشة عدة موضوعات مع الرئيس الروسي، أهمها العلاقات الروسية العربية، والأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، وموقف موسكو ازاء تهديدات إيران لأمن المنطقة، حيث تأتي المقابلة بالتزامن مع زيارة بوتين للمنطقة العربية.

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات هذا الأسبوع، ويتوقع أن تشهد زيارته ابرام عدة اتفاقيات وصفقات اقتصادية وتجارية وعسكرية.

يُذكر أن اللقاء مع الرئيس الروسي أجراه ثلاث مذيعين من ثلاث قنوات تلفزيونية، هم محمد الطميحي من قناة العربية، وسلام مسافر من قناة روسيا اليوم، ومحمد الخطيب من قناة سكاي نيوز عربية، وتم تسجيل المقابلة في مدينة سوتشي الروسية.

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