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جازان.. القبض على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل مخالفين لنظام الحدود

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن شرطة محافظة الدرب قبضت على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والصومالية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا لجهة الاختصاص، وأحيل من نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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جازان.. القبض على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل مخالفين لنظام الحدود
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن شرطة محافظة الدرب قبضت على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والصومالية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا لجهة الاختصاص، وأحيل من نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
04:12 PM

جازان.. القبض على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل مخالفين لنظام الحدود

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن شرطة محافظة الدرب قبضت على مواطنَيْن أعدّا منزلًا ومركبتين لإيواء ونقل (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والصومالية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا لجهة الاختصاص، وأحيل من نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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