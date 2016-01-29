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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية والغربية ورياح نشطة بمعظم المناطق

سماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرّمة تتخللها سحب ممطرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرّمة؛ قد تتخللها سُحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية والغربية ورياح نشطة بمعظم المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرّمة؛ قد تتخللها سُحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:03 PM

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية والغربية ورياح نشطة بمعظم المناطق

سماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرّمة تتخللها سحب ممطرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرّمة؛ قد تتخللها سُحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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