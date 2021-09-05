"الأراضي البيضاء": 13 يوماً على انتهاء مهلة تسجيل أراضي تبوك

بعد مضي قرابة 6 أشهر على إعلان المرحلة الأولى.. 13 يوماً على المهلة

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة تبوك، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر (من مارس 2021) على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في تبوك، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل 13 يوماً.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يستهدف التأكيد على ملّاك الأراضي غير المطورة والخاضعة للنظام في تبوك، بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً؛ بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لبرنامج "الأراضي البيضاء" على الرابط: idlelands.housing.gov.sa، قبل انتهاء المهلة في 18 سبتمبر من عام 2021، تجنباً لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكّد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طُبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء، التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في المدينة المنوّرة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.