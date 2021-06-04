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الطبيبان "الفريدي" و"الشلوة" يبتكران غسول فم من عشبة المر

نقلة نوعية في غسولات الفم مقارنة بالأنواع الأخرى

سجل طبيبا الأسنان تركي الفريدي وإلهام الشلوة، ابتكاراً جديداً لتركيبة أساسية لغسول للفم (MicroMyrrh) ووثقا ابتكارهما دوليًا مع حماية كافة تفاصيل البراءة وحقوق الملكية الفكرية.

وجاء الابتكار الجديد الذي يعد نقلة في تركيبة غسولات الفم، فالتركيبة الرئيسية للمنتج الجديد هي عشبة "المر" أو المُرّة كما يعرفها العامة في الطب الشعبي مع مجموعة مواد تتفاعل مع بعض لتحقيق المزايا وتقديم العلاج والفائدة، فالأنواع الموجودة في السوق تحتوي على مواد صناعية مثل كلورهكسادين وصوديوم وغيرها، وبمقارنة في دراسات سابقة بين هذا العشب وبين المواد الأخرى وجد أن الأولى أنجع وأصح.

وقال الدكتور "الفريدي": "بعد منحنا شهادة حفظ الحقوق الملكية والفكرية من دول الاتحاد الأوروبي والصين لهذا المنتج غسول الفم في مجال الأسنان نطمح لتحقيق إنجازات أعظم ترتقي بمجال طب الأسنان في السعودية".

وقالت الدكتورة "إلهام": "الحمد لله دائمًا وأبداً أتقدم بالشكر لعائلتي التي لها الفضل بعد الله في ما وصلت إليه وما سأصل إليه أيضاً في المستقبل إن شاء الله، جداً سعيدة بهذا الاختراع الأول وليس الأخير إن شاء الله".

واختتمت: "واجهت الكثير من المعارضين في البداية، ولكن تحقق رغم الصعوبات ولله الحمد، وسنكمل المشوار حتى التصنيع والتوزيع للسوق السعودي بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطبيبان "الفريدي" و"الشلوة" يبتكران غسول فم من عشبة المر
سبق

سجل طبيبا الأسنان تركي الفريدي وإلهام الشلوة، ابتكاراً جديداً لتركيبة أساسية لغسول للفم (MicroMyrrh) ووثقا ابتكارهما دوليًا مع حماية كافة تفاصيل البراءة وحقوق الملكية الفكرية.

وجاء الابتكار الجديد الذي يعد نقلة في تركيبة غسولات الفم، فالتركيبة الرئيسية للمنتج الجديد هي عشبة "المر" أو المُرّة كما يعرفها العامة في الطب الشعبي مع مجموعة مواد تتفاعل مع بعض لتحقيق المزايا وتقديم العلاج والفائدة، فالأنواع الموجودة في السوق تحتوي على مواد صناعية مثل كلورهكسادين وصوديوم وغيرها، وبمقارنة في دراسات سابقة بين هذا العشب وبين المواد الأخرى وجد أن الأولى أنجع وأصح.

وقال الدكتور "الفريدي": "بعد منحنا شهادة حفظ الحقوق الملكية والفكرية من دول الاتحاد الأوروبي والصين لهذا المنتج غسول الفم في مجال الأسنان نطمح لتحقيق إنجازات أعظم ترتقي بمجال طب الأسنان في السعودية".

وقالت الدكتورة "إلهام": "الحمد لله دائمًا وأبداً أتقدم بالشكر لعائلتي التي لها الفضل بعد الله في ما وصلت إليه وما سأصل إليه أيضاً في المستقبل إن شاء الله، جداً سعيدة بهذا الاختراع الأول وليس الأخير إن شاء الله".

واختتمت: "واجهت الكثير من المعارضين في البداية، ولكن تحقق رغم الصعوبات ولله الحمد، وسنكمل المشوار حتى التصنيع والتوزيع للسوق السعودي بإذن الله".

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
07:19 PM

الطبيبان "الفريدي" و"الشلوة" يبتكران غسول فم من عشبة المر

نقلة نوعية في غسولات الفم مقارنة بالأنواع الأخرى

A A A
بدر العتيبي - الرياض
16
20,940

سجل طبيبا الأسنان تركي الفريدي وإلهام الشلوة، ابتكاراً جديداً لتركيبة أساسية لغسول للفم (MicroMyrrh) ووثقا ابتكارهما دوليًا مع حماية كافة تفاصيل البراءة وحقوق الملكية الفكرية.

وجاء الابتكار الجديد الذي يعد نقلة في تركيبة غسولات الفم، فالتركيبة الرئيسية للمنتج الجديد هي عشبة "المر" أو المُرّة كما يعرفها العامة في الطب الشعبي مع مجموعة مواد تتفاعل مع بعض لتحقيق المزايا وتقديم العلاج والفائدة، فالأنواع الموجودة في السوق تحتوي على مواد صناعية مثل كلورهكسادين وصوديوم وغيرها، وبمقارنة في دراسات سابقة بين هذا العشب وبين المواد الأخرى وجد أن الأولى أنجع وأصح.

وقال الدكتور "الفريدي": "بعد منحنا شهادة حفظ الحقوق الملكية والفكرية من دول الاتحاد الأوروبي والصين لهذا المنتج غسول الفم في مجال الأسنان نطمح لتحقيق إنجازات أعظم ترتقي بمجال طب الأسنان في السعودية".

وقالت الدكتورة "إلهام": "الحمد لله دائمًا وأبداً أتقدم بالشكر لعائلتي التي لها الفضل بعد الله في ما وصلت إليه وما سأصل إليه أيضاً في المستقبل إن شاء الله، جداً سعيدة بهذا الاختراع الأول وليس الأخير إن شاء الله".

واختتمت: "واجهت الكثير من المعارضين في البداية، ولكن تحقق رغم الصعوبات ولله الحمد، وسنكمل المشوار حتى التصنيع والتوزيع للسوق السعودي بإذن الله".

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