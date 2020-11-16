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غامد الزناد.. "لبوة" بلا إنارة تبحث عن السفلتة والاتصالات

مطالب تتواصل لقرية بها 50 منزلاً.. والحلم توفير الخدمات

جدّد أهالي قرية لبوة التابعة لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، مطالباتهم بإنارة الشوارع وزرع لوحات إرشادية واستكمال سفلتة مفارق المنازل، وتدعيم شبكات الاتصالات.

وبيّن الأهالي أن قرية لبوة، قرية حيوية وبها أكثر من 50 منزلاً، وتقدموا بمطالبات عدة للمجلس البلدي، بوضع إنارة ولوحات إرشادية تعريفية وسفلتة مفارق المنازل؛ إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

محافظة غامد الزناد الباحة

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غامد الزناد.. "لبوة" بلا إنارة تبحث عن السفلتة والاتصالات
سبق

جدّد أهالي قرية لبوة التابعة لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، مطالباتهم بإنارة الشوارع وزرع لوحات إرشادية واستكمال سفلتة مفارق المنازل، وتدعيم شبكات الاتصالات.

وبيّن الأهالي أن قرية لبوة، قرية حيوية وبها أكثر من 50 منزلاً، وتقدموا بمطالبات عدة للمجلس البلدي، بوضع إنارة ولوحات إرشادية تعريفية وسفلتة مفارق المنازل؛ إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:52 AM

غامد الزناد.. "لبوة" بلا إنارة تبحث عن السفلتة والاتصالات

مطالب تتواصل لقرية بها 50 منزلاً.. والحلم توفير الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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1,214

جدّد أهالي قرية لبوة التابعة لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، مطالباتهم بإنارة الشوارع وزرع لوحات إرشادية واستكمال سفلتة مفارق المنازل، وتدعيم شبكات الاتصالات.

وبيّن الأهالي أن قرية لبوة، قرية حيوية وبها أكثر من 50 منزلاً، وتقدموا بمطالبات عدة للمجلس البلدي، بوضع إنارة ولوحات إرشادية تعريفية وسفلتة مفارق المنازل؛ إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

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