النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عميد "تقنية الجوف" يتفقَّد سير الاختبارات النهائية ويستمع لمقترحات المتدربين

قال: الكلية تضم 2500 متدرب بمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم بـ٧ تخصصات

تفقَّد اليوم عميد كلية التقنية بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، يرافقه وكلاء الكلية، سير الاختبارات النهائية بالكلية، وتجولوا في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والتقوا المتدربين، واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وقال "العتيبي" إن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وأشاد "العتيبي" بجهود جميع أعضاء هيئة التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين، وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات.. وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

وأكد "العتيبي" أن متابعة سير الاختبارات تحظى بمتابعة مباشرة من المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مثمنًا حرصه وتوجيهاته المستمرة لخدمة أبنائنا المتدربين.

وأوضح "العتيبي" أن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وحث "العتيبي" الجميع على بذل المزيد من الجهود، والإشراف على سير الاختبارات، والاستماع لآراء ومقترحات المتدربين بما يضمن لهم النجاح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عميد "تقنية الجوف" يتفقَّد سير الاختبارات النهائية ويستمع لمقترحات المتدربين
سبق

تفقَّد اليوم عميد كلية التقنية بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، يرافقه وكلاء الكلية، سير الاختبارات النهائية بالكلية، وتجولوا في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والتقوا المتدربين، واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وقال "العتيبي" إن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وأشاد "العتيبي" بجهود جميع أعضاء هيئة التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين، وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات.. وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

وأكد "العتيبي" أن متابعة سير الاختبارات تحظى بمتابعة مباشرة من المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مثمنًا حرصه وتوجيهاته المستمرة لخدمة أبنائنا المتدربين.

وأوضح "العتيبي" أن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وحث "العتيبي" الجميع على بذل المزيد من الجهود، والإشراف على سير الاختبارات، والاستماع لآراء ومقترحات المتدربين بما يضمن لهم النجاح.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:59 PM

عميد "تقنية الجوف" يتفقَّد سير الاختبارات النهائية ويستمع لمقترحات المتدربين

قال: الكلية تضم 2500 متدرب بمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم بـ٧ تخصصات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
1
389

تفقَّد اليوم عميد كلية التقنية بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، يرافقه وكلاء الكلية، سير الاختبارات النهائية بالكلية، وتجولوا في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والتقوا المتدربين، واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وقال "العتيبي" إن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وأشاد "العتيبي" بجهود جميع أعضاء هيئة التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين، وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات.. وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

وأكد "العتيبي" أن متابعة سير الاختبارات تحظى بمتابعة مباشرة من المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مثمنًا حرصه وتوجيهاته المستمرة لخدمة أبنائنا المتدربين.

وأوضح "العتيبي" أن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وحث "العتيبي" الجميع على بذل المزيد من الجهود، والإشراف على سير الاختبارات، والاستماع لآراء ومقترحات المتدربين بما يضمن لهم النجاح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,724
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,888
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة