عميد "تقنية الجوف" يتفقَّد سير الاختبارات النهائية ويستمع لمقترحات المتدربين

قال: الكلية تضم 2500 متدرب بمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم بـ٧ تخصصات

تفقَّد اليوم عميد كلية التقنية بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، يرافقه وكلاء الكلية، سير الاختبارات النهائية بالكلية، وتجولوا في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والتقوا المتدربين، واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وقال "العتيبي" إن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وأشاد "العتيبي" بجهود جميع أعضاء هيئة التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين، وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات.. وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

وأكد "العتيبي" أن متابعة سير الاختبارات تحظى بمتابعة مباشرة من المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مثمنًا حرصه وتوجيهاته المستمرة لخدمة أبنائنا المتدربين.

وأوضح "العتيبي" أن الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكر لأداء الاختبارات؛ إذ تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين. وتضم الكلية أكثر من 2500 متدرب في مرحلتَيْ الدبلوم الصباحي والبكالوريوس المسائي، يتدربون في أكثر من ٧ تخصصات.

وحث "العتيبي" الجميع على بذل المزيد من الجهود، والإشراف على سير الاختبارات، والاستماع لآراء ومقترحات المتدربين بما يضمن لهم النجاح.