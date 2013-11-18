عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن 130 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.