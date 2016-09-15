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الملحقية الثقافية بألمانيا تنعى المبتعث " الحماد"

نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.

ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الملحقية الثقافية بألمانيا تنعى المبتعث " الحماد"
سبق

نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.

ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:19 AM

الملحقية الثقافية بألمانيا تنعى المبتعث " الحماد"

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
5,161

نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.

ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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