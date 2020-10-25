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زيادة قياسية جديدة.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 21273 إيطاليًّا خلال يوم

إغلاق المطاعم ودور السينما للحدّ من استشراء الوباء

سجلت إيطاليا رقمًا قياسيًّا جديدًا، اليوم (الأحد)، بلغ 21273 حالة إصابة بفيروس كورونا، و128 حالة وفاة؛ حيث شدّدت الحكومة القيود في محاولة للسيطرة على الزيادة المتسارعة في أعداد الحالات.

وذكر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيتعيّن إغلاق المطاعم بحلول الساعة 6 مساءً، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن دور السينما وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ستغلق كجزءٍ من حزمة من الإجراءات لمكافحة الوباء المستشري في جميع أنحاء أوروبا.

فيروس كورونا الجديد

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زيادة قياسية جديدة.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 21273 إيطاليًّا خلال يوم
سبق

سجلت إيطاليا رقمًا قياسيًّا جديدًا، اليوم (الأحد)، بلغ 21273 حالة إصابة بفيروس كورونا، و128 حالة وفاة؛ حيث شدّدت الحكومة القيود في محاولة للسيطرة على الزيادة المتسارعة في أعداد الحالات.

وذكر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيتعيّن إغلاق المطاعم بحلول الساعة 6 مساءً، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن دور السينما وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ستغلق كجزءٍ من حزمة من الإجراءات لمكافحة الوباء المستشري في جميع أنحاء أوروبا.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:00 PM

زيادة قياسية جديدة.. "كورونا" ينقل عدواه إلى 21273 إيطاليًّا خلال يوم

إغلاق المطاعم ودور السينما للحدّ من استشراء الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا رقمًا قياسيًّا جديدًا، اليوم (الأحد)، بلغ 21273 حالة إصابة بفيروس كورونا، و128 حالة وفاة؛ حيث شدّدت الحكومة القيود في محاولة للسيطرة على الزيادة المتسارعة في أعداد الحالات.

وذكر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيتعيّن إغلاق المطاعم بحلول الساعة 6 مساءً، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن دور السينما وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ستغلق كجزءٍ من حزمة من الإجراءات لمكافحة الوباء المستشري في جميع أنحاء أوروبا.

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