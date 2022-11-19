النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يتيمة" بالمخواة تناشد إبقاءها بالتعليم العام.. "العمري": تم التوجيه

تمت إحالتها للبرامج الفكرية دون مسوغات نظامية أو اختبارات ذكاء

ناشدت أسرة طفلة بـ"تعليم المخواة" إبقاء ابنتهم اليتيمة في التعليم العام بعد أن تمت إحالتها للبرامج الفكرية دون مسوغات نظامية أو إجراء اختبارات قياس الذكاء في الوحدة الإرشادية أو الأخصائية النفسية بالإدارة.

وأكدت أن انضمامها للتعليم العام بالصف الأول المتوسط كان نظامياً عبر برنامج "نور"، والذي قضت قرابة 8 أسابيع ضمن التعليم العام، وحققت نتائج جيدة في الفترة الأولى.

وقال لـ"سبق" حمدان الزهراني خال الطفلة ووكيلها الشرعي: "بنان" يتيمة الأب، ولعدم وجود فصول لصعوبات التعلم تم إدراجها في برامج الفكرية في المرحلة الابتدائية كاملة التي كانت تذهب للمدرسة بغير رغبتها، ولكن ليس لنا وسيلة أخرى، وعند انتقالها للمرحلة المتوسطة، وحيث إنها قابلة للتعلم تم دمجها نظامياً للتعليم العام عبر برنامج "نور" منذ بداية العام الدراسي الحالي، وبالفعل لمسنا تحسناً ملحوظاً في حالتها وتعلمها وتقبلها وحصولها على نتائج جيدة.

وأضاف: "إلا أننا فوجئنا خلال الأيام الماضية تحويلها للفكرية في برنامج "نور"، ورفض المدرسة بقاءها للتعليم العام؛ بحجة أن إحدى مشرفات الفكرية بـ"تعليم المخواة" هي من وجّهت بذلك دون إبداء أسباب مقنعة أو إجراء اختبار قياس قدرات وذكاء حديث من الوحدة الإرشادية بالتعليم أو شكوى من أحد، برغم إحضار تقرير رسمي من مستشفى الصحة النفسية -تحتفظ "سبق" بنسخة منه- يوصي باستمرار الطفلة في التعليم العام الذي بيّن حصولها على 75 درجة في اختبار ذكاء المستشفى، والذي يضعها ضمن الذكاء الحدّي القابل للتعلم.

وناشد "الزهراني" مسؤولي "تعليم المخواة" قبول الطفلة اليتيمة للتعليم العام مع مراعاة حالتها، مضيفاً: "أنا أضعها أمانة في أعناقهم أمام الله أولاً، ثم أمام المسؤولين ثانياً".

وقالت لـ"سبق" إحدى معلمات الطفلة في المرحلة الابتدائية للتربية الفكرية -تحتفظ "سبق" باسمها: تم تدريس الطالبة "بنان" في سنتين متتاليتين (فكري) وكان مستواها ممتازاً بالنسبة لطالبة فكري تتلقى مناهج التربية الفكرية ويتقدم مستواها بشكل مستمر.

وأضافت: "أوصي بإعادة التشخيص لها وعلى أساس الدرجة التي تحصل عليها يتم إعادة توجيهها إما فكري أو بطء تعلم أو صعوبات تعلم حتى تتلقى الخدمات والخطط المناسبة لها والدقة في إعادة التشخيص؛ حتى لا يتم الخلط بين الفكري وبطء التعلم؛ لأنه يوجد فارق بينهما من جميع النواحي والأهم من ناحية طريقة التدريس.

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث "تعليم المخواة" ناصر محمد العمري الذي قال: "بناءً على ما تقدم فقد قامت الإدارة بتوجيه قائدة المدرسة لإبقاء الطالبة في الصف الأول المتوسط (عام)، كما تم توجيه المرشدة الطلابية والمعلمات بتقديم الدعم النفسي لها وتهيئة مناخ تعليمي محفز وداعم ومتابعة حالتها وتكثيف الاهتمام بها والعمل معها على رفع مستواها التحصيلي عبر بناء برامج وخطط علاجية مناسبة.

تعليم المخواة البرامج الفكرية مناشدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يتيمة" بالمخواة تناشد إبقاءها بالتعليم العام.. "العمري": تم التوجيه
سبق

ناشدت أسرة طفلة بـ"تعليم المخواة" إبقاء ابنتهم اليتيمة في التعليم العام بعد أن تمت إحالتها للبرامج الفكرية دون مسوغات نظامية أو إجراء اختبارات قياس الذكاء في الوحدة الإرشادية أو الأخصائية النفسية بالإدارة.

وأكدت أن انضمامها للتعليم العام بالصف الأول المتوسط كان نظامياً عبر برنامج "نور"، والذي قضت قرابة 8 أسابيع ضمن التعليم العام، وحققت نتائج جيدة في الفترة الأولى.

وقال لـ"سبق" حمدان الزهراني خال الطفلة ووكيلها الشرعي: "بنان" يتيمة الأب، ولعدم وجود فصول لصعوبات التعلم تم إدراجها في برامج الفكرية في المرحلة الابتدائية كاملة التي كانت تذهب للمدرسة بغير رغبتها، ولكن ليس لنا وسيلة أخرى، وعند انتقالها للمرحلة المتوسطة، وحيث إنها قابلة للتعلم تم دمجها نظامياً للتعليم العام عبر برنامج "نور" منذ بداية العام الدراسي الحالي، وبالفعل لمسنا تحسناً ملحوظاً في حالتها وتعلمها وتقبلها وحصولها على نتائج جيدة.

وأضاف: "إلا أننا فوجئنا خلال الأيام الماضية تحويلها للفكرية في برنامج "نور"، ورفض المدرسة بقاءها للتعليم العام؛ بحجة أن إحدى مشرفات الفكرية بـ"تعليم المخواة" هي من وجّهت بذلك دون إبداء أسباب مقنعة أو إجراء اختبار قياس قدرات وذكاء حديث من الوحدة الإرشادية بالتعليم أو شكوى من أحد، برغم إحضار تقرير رسمي من مستشفى الصحة النفسية -تحتفظ "سبق" بنسخة منه- يوصي باستمرار الطفلة في التعليم العام الذي بيّن حصولها على 75 درجة في اختبار ذكاء المستشفى، والذي يضعها ضمن الذكاء الحدّي القابل للتعلم.

وناشد "الزهراني" مسؤولي "تعليم المخواة" قبول الطفلة اليتيمة للتعليم العام مع مراعاة حالتها، مضيفاً: "أنا أضعها أمانة في أعناقهم أمام الله أولاً، ثم أمام المسؤولين ثانياً".

وقالت لـ"سبق" إحدى معلمات الطفلة في المرحلة الابتدائية للتربية الفكرية -تحتفظ "سبق" باسمها: تم تدريس الطالبة "بنان" في سنتين متتاليتين (فكري) وكان مستواها ممتازاً بالنسبة لطالبة فكري تتلقى مناهج التربية الفكرية ويتقدم مستواها بشكل مستمر.

وأضافت: "أوصي بإعادة التشخيص لها وعلى أساس الدرجة التي تحصل عليها يتم إعادة توجيهها إما فكري أو بطء تعلم أو صعوبات تعلم حتى تتلقى الخدمات والخطط المناسبة لها والدقة في إعادة التشخيص؛ حتى لا يتم الخلط بين الفكري وبطء التعلم؛ لأنه يوجد فارق بينهما من جميع النواحي والأهم من ناحية طريقة التدريس.

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث "تعليم المخواة" ناصر محمد العمري الذي قال: "بناءً على ما تقدم فقد قامت الإدارة بتوجيه قائدة المدرسة لإبقاء الطالبة في الصف الأول المتوسط (عام)، كما تم توجيه المرشدة الطلابية والمعلمات بتقديم الدعم النفسي لها وتهيئة مناخ تعليمي محفز وداعم ومتابعة حالتها وتكثيف الاهتمام بها والعمل معها على رفع مستواها التحصيلي عبر بناء برامج وخطط علاجية مناسبة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
05:43 PM

"يتيمة" بالمخواة تناشد إبقاءها بالتعليم العام.. "العمري": تم التوجيه

تمت إحالتها للبرامج الفكرية دون مسوغات نظامية أو اختبارات ذكاء

A A A
عبدالعزيز الشهري - المخواة
0
2,995

ناشدت أسرة طفلة بـ"تعليم المخواة" إبقاء ابنتهم اليتيمة في التعليم العام بعد أن تمت إحالتها للبرامج الفكرية دون مسوغات نظامية أو إجراء اختبارات قياس الذكاء في الوحدة الإرشادية أو الأخصائية النفسية بالإدارة.

وأكدت أن انضمامها للتعليم العام بالصف الأول المتوسط كان نظامياً عبر برنامج "نور"، والذي قضت قرابة 8 أسابيع ضمن التعليم العام، وحققت نتائج جيدة في الفترة الأولى.

وقال لـ"سبق" حمدان الزهراني خال الطفلة ووكيلها الشرعي: "بنان" يتيمة الأب، ولعدم وجود فصول لصعوبات التعلم تم إدراجها في برامج الفكرية في المرحلة الابتدائية كاملة التي كانت تذهب للمدرسة بغير رغبتها، ولكن ليس لنا وسيلة أخرى، وعند انتقالها للمرحلة المتوسطة، وحيث إنها قابلة للتعلم تم دمجها نظامياً للتعليم العام عبر برنامج "نور" منذ بداية العام الدراسي الحالي، وبالفعل لمسنا تحسناً ملحوظاً في حالتها وتعلمها وتقبلها وحصولها على نتائج جيدة.

وأضاف: "إلا أننا فوجئنا خلال الأيام الماضية تحويلها للفكرية في برنامج "نور"، ورفض المدرسة بقاءها للتعليم العام؛ بحجة أن إحدى مشرفات الفكرية بـ"تعليم المخواة" هي من وجّهت بذلك دون إبداء أسباب مقنعة أو إجراء اختبار قياس قدرات وذكاء حديث من الوحدة الإرشادية بالتعليم أو شكوى من أحد، برغم إحضار تقرير رسمي من مستشفى الصحة النفسية -تحتفظ "سبق" بنسخة منه- يوصي باستمرار الطفلة في التعليم العام الذي بيّن حصولها على 75 درجة في اختبار ذكاء المستشفى، والذي يضعها ضمن الذكاء الحدّي القابل للتعلم.

وناشد "الزهراني" مسؤولي "تعليم المخواة" قبول الطفلة اليتيمة للتعليم العام مع مراعاة حالتها، مضيفاً: "أنا أضعها أمانة في أعناقهم أمام الله أولاً، ثم أمام المسؤولين ثانياً".

وقالت لـ"سبق" إحدى معلمات الطفلة في المرحلة الابتدائية للتربية الفكرية -تحتفظ "سبق" باسمها: تم تدريس الطالبة "بنان" في سنتين متتاليتين (فكري) وكان مستواها ممتازاً بالنسبة لطالبة فكري تتلقى مناهج التربية الفكرية ويتقدم مستواها بشكل مستمر.

وأضافت: "أوصي بإعادة التشخيص لها وعلى أساس الدرجة التي تحصل عليها يتم إعادة توجيهها إما فكري أو بطء تعلم أو صعوبات تعلم حتى تتلقى الخدمات والخطط المناسبة لها والدقة في إعادة التشخيص؛ حتى لا يتم الخلط بين الفكري وبطء التعلم؛ لأنه يوجد فارق بينهما من جميع النواحي والأهم من ناحية طريقة التدريس.

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث "تعليم المخواة" ناصر محمد العمري الذي قال: "بناءً على ما تقدم فقد قامت الإدارة بتوجيه قائدة المدرسة لإبقاء الطالبة في الصف الأول المتوسط (عام)، كما تم توجيه المرشدة الطلابية والمعلمات بتقديم الدعم النفسي لها وتهيئة مناخ تعليمي محفز وداعم ومتابعة حالتها وتكثيف الاهتمام بها والعمل معها على رفع مستواها التحصيلي عبر بناء برامج وخطط علاجية مناسبة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,687
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,447
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,125

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة