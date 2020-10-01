النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 492 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 592 خلال الـ24 ساعة الماضية

من أجل مساندة خط الدفاع.. الاتفاق يوقع مع "هوساوي"

لمدة 3 أعوام قادماً من نادي الجبلين

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد احترافياً مع الظهير الأيمن سنوسي هوساوي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، وجرت مراسم التوقيع، الخميس.
وبدأ هوساوي 22 عاماً، مرحلته السنية في نادي أحد ثم مثل النادي الأهلي في فئة الشباب قبل أن ينتقل لنادي الجبلين، كما سبق لسنوسي هوساوي أن مثل المنتخبات الوطنية في فئات الناشئين والشباب والأولمبي.
وأبدى هوساوي سعادته الغامرة بارتداء شعار الاتفاق، معرباً عن شكره الجزيل لإدارة النادي والجهاز الفني لثقتهم به، مشدداً على أنه سيسعى لبذل كل ما يملك من أجل المساهمة في اسعاد الجماهير الاتفاقية.

نادي الاتفاق سنوسي هوساوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
من أجل مساندة خط الدفاع.. الاتفاق يوقع مع "هوساوي"
سبق

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد احترافياً مع الظهير الأيمن سنوسي هوساوي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، وجرت مراسم التوقيع، الخميس.
وبدأ هوساوي 22 عاماً، مرحلته السنية في نادي أحد ثم مثل النادي الأهلي في فئة الشباب قبل أن ينتقل لنادي الجبلين، كما سبق لسنوسي هوساوي أن مثل المنتخبات الوطنية في فئات الناشئين والشباب والأولمبي.
وأبدى هوساوي سعادته الغامرة بارتداء شعار الاتفاق، معرباً عن شكره الجزيل لإدارة النادي والجهاز الفني لثقتهم به، مشدداً على أنه سيسعى لبذل كل ما يملك من أجل المساهمة في اسعاد الجماهير الاتفاقية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
03:13 PM

من أجل مساندة خط الدفاع.. الاتفاق يوقع مع "هوساوي"

لمدة 3 أعوام قادماً من نادي الجبلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,373

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد احترافياً مع الظهير الأيمن سنوسي هوساوي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، وجرت مراسم التوقيع، الخميس.
وبدأ هوساوي 22 عاماً، مرحلته السنية في نادي أحد ثم مثل النادي الأهلي في فئة الشباب قبل أن ينتقل لنادي الجبلين، كما سبق لسنوسي هوساوي أن مثل المنتخبات الوطنية في فئات الناشئين والشباب والأولمبي.
وأبدى هوساوي سعادته الغامرة بارتداء شعار الاتفاق، معرباً عن شكره الجزيل لإدارة النادي والجهاز الفني لثقتهم به، مشدداً على أنه سيسعى لبذل كل ما يملك من أجل المساهمة في اسعاد الجماهير الاتفاقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,517
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,212
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,007

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة