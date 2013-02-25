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فلكية جدة: بدر رجب يزين سماء السعودية مساء الغد

أبوزاهرة: أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن القمر البدر لهذا الشهر يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الجمعة 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021 وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وأضاف: القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وتابع: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس السبت.

وأشار إلى أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك نهار السبت عند الساعه 11:17 صباحاً بتوقيت السعودية (08:17 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

وأضاف: يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

الجمعية الفلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكية جدة: بدر رجب يزين سماء السعودية مساء الغد
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن القمر البدر لهذا الشهر يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الجمعة 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021 وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وأضاف: القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وتابع: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس السبت.

وأشار إلى أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك نهار السبت عند الساعه 11:17 صباحاً بتوقيت السعودية (08:17 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

وأضاف: يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
02:33 PM

فلكية جدة: بدر رجب يزين سماء السعودية مساء الغد

أبوزاهرة: أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن القمر البدر لهذا الشهر يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الجمعة 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021 وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وأضاف: القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وتابع: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس السبت.

وأشار إلى أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك نهار السبت عند الساعه 11:17 صباحاً بتوقيت السعودية (08:17 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

وأضاف: يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

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