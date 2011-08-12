(أمانة جدة) تزيل 164 حظيرة عشوائية و27 مسلخًا مخالفًا

حرَّكت 134 سيارة لبائعي الأغنام بأحياء متفرقة قرب السوق المركزي

أزالت وكالة البلديات الفرعية، بمشاركة إدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة بأمانة محافظة جدة، والدوريات الأمنية، 164 حظيرة عشوائية، و27 مسلخًا عشوائيًّا بنطاق بلديات (أم السلم – أبرق الرغامة – طيبة – ذهبان الفرعية)، إلى جانب تحريك 134 سيارة لبائعي الأغنام في أحياء متفرقة قُرب السوق المركزي.

يأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة جدة للحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائيَّيْن خلال أيام العيد، وحفاظًا على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن جولات الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها الفرعية، بالتعاون مع محافظة جدة، أسفرت عن رصد ومداهمة 25 موقعًا مخالفًا لمطابخ وملاحم وأحواش شعبية في مناطق (أبرق الرغامة – قويزة - جنوب المحافظة)، وفي وادي مريخ شرقًا.

وأضاف بأن تلك المواقع استُغلت من قِبل عمالة مخالفة في ممارسة أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفقر للاشتراطات الصحية؛ فتم على الفور مباشرة تلك المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.