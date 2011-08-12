النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

(أمانة جدة) تزيل 164 حظيرة عشوائية و27 مسلخًا مخالفًا

حرَّكت 134 سيارة لبائعي الأغنام بأحياء متفرقة قرب السوق المركزي

أزالت وكالة البلديات الفرعية، بمشاركة إدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة بأمانة محافظة جدة، والدوريات الأمنية، 164 حظيرة عشوائية، و27 مسلخًا عشوائيًّا بنطاق بلديات (أم السلم – أبرق الرغامة – طيبة – ذهبان الفرعية)، إلى جانب تحريك 134 سيارة لبائعي الأغنام في أحياء متفرقة قُرب السوق المركزي.

يأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة جدة للحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائيَّيْن خلال أيام العيد، وحفاظًا على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن جولات الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها الفرعية، بالتعاون مع محافظة جدة، أسفرت عن رصد ومداهمة 25 موقعًا مخالفًا لمطابخ وملاحم وأحواش شعبية في مناطق (أبرق الرغامة – قويزة - جنوب المحافظة)، وفي وادي مريخ شرقًا.

وأضاف بأن تلك المواقع استُغلت من قِبل عمالة مخالفة في ممارسة أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفقر للاشتراطات الصحية؛ فتم على الفور مباشرة تلك المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
(أمانة جدة) تزيل 164 حظيرة عشوائية و27 مسلخًا مخالفًا
سبق

أزالت وكالة البلديات الفرعية، بمشاركة إدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة بأمانة محافظة جدة، والدوريات الأمنية، 164 حظيرة عشوائية، و27 مسلخًا عشوائيًّا بنطاق بلديات (أم السلم – أبرق الرغامة – طيبة – ذهبان الفرعية)، إلى جانب تحريك 134 سيارة لبائعي الأغنام في أحياء متفرقة قُرب السوق المركزي.

يأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة جدة للحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائيَّيْن خلال أيام العيد، وحفاظًا على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن جولات الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها الفرعية، بالتعاون مع محافظة جدة، أسفرت عن رصد ومداهمة 25 موقعًا مخالفًا لمطابخ وملاحم وأحواش شعبية في مناطق (أبرق الرغامة – قويزة - جنوب المحافظة)، وفي وادي مريخ شرقًا.

وأضاف بأن تلك المواقع استُغلت من قِبل عمالة مخالفة في ممارسة أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفقر للاشتراطات الصحية؛ فتم على الفور مباشرة تلك المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:34 PM

(أمانة جدة) تزيل 164 حظيرة عشوائية و27 مسلخًا مخالفًا

حرَّكت 134 سيارة لبائعي الأغنام بأحياء متفرقة قرب السوق المركزي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
70

أزالت وكالة البلديات الفرعية، بمشاركة إدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة بأمانة محافظة جدة، والدوريات الأمنية، 164 حظيرة عشوائية، و27 مسلخًا عشوائيًّا بنطاق بلديات (أم السلم – أبرق الرغامة – طيبة – ذهبان الفرعية)، إلى جانب تحريك 134 سيارة لبائعي الأغنام في أحياء متفرقة قُرب السوق المركزي.

يأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة جدة للحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائيَّيْن خلال أيام العيد، وحفاظًا على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن جولات الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها الفرعية، بالتعاون مع محافظة جدة، أسفرت عن رصد ومداهمة 25 موقعًا مخالفًا لمطابخ وملاحم وأحواش شعبية في مناطق (أبرق الرغامة – قويزة - جنوب المحافظة)، وفي وادي مريخ شرقًا.

وأضاف بأن تلك المواقع استُغلت من قِبل عمالة مخالفة في ممارسة أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفقر للاشتراطات الصحية؛ فتم على الفور مباشرة تلك المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,713
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,693
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,798

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة